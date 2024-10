Des sandwichs cachir proposé par Air Algérie font le buzz

Air Algérie fait face à une vague de critiques suite au témoignage d’un passager qui a mis en lumière la qualité de la nourriture et les conditions de son lounge. Ce mécontentement s’est rapidement propagé parmi les voyageurs, provoquant un débat animé sur les réseaux sociaux.

Un repas jugé insatisfaisant

Dans un groupe Facebook, le passager a partagé son expérience lors d’un vol Alger-Rome.

Il a particulièrement souligné la qualité médiocre de son repas, qui se résumait à un sandwich cachir.

Sa publication comprenait une photo du repas, illustrant ce qu’il considère comme une dégradation significative des services offerts par la compagnie nationale.

Des réactions variées des internautes

Les commentaires n’ont pas tardé à affluer, certains utilisateurs exprimant leur mécontentement, tandis que d’autres ont tenté de relativiser la situation.

R.I répond avec ironie : « Vous voulez qu’ils vous servent quoi par exemple ? C’est un vol pas un cocktail dînatoire. »

N.A.O a ajouté une comparaison avec d’autres compagnies : « Sur un vol ITA, Rom-Alger-Rome on ne sert rien, un tout petit alors très petit sachet de biscuits salés et sur un vol lufthansa on sert un sandwich semblable à celui sur la photo à la demande du passager qui doit payer 8 € pour l’avoir. Y a que air qui sert à manger gratuitement « .

D’un autre côté, K.K a soulevé un point important, affirmant que « c’est contagieux le phénomène cachir, ils doivent revoir leurs menus surtout avec les prix appliqués. »

Ce témoignage soulève la question suivante : le passager avait-il raison de critiquer les services d’Air Algérie, ou la compagnie offre-t-elle des services satisfaisants comparativement aux autres ?