Des rumeurs envoient Atal dans un très grand club européen

La presse française a réfuté les rumeurs selon lesquelles le défenseur international algérien de Nice, Youssef Atal, rejoindrait le Bayern Munich.

De nombreux médias allemands avaient fait état la semaine dernière d’un intérêt sérieux du géant bavarois pour les services du joueur algérien, en vue de la saison estivale en cours.

Cependant, le journal français « Onze Mondial » a publié hier un article qualifiant les informations rapportées par la presse allemande concernant l’intérêt du Bayern pour Atal de « fausses nouvelles ».

Le journal français a également cité un tweet du franco-algérien Nabil Djellit. Un journaliste de L’Équipe a déclaré : « Youssef Atal est plus proche de rester à Nice que de rejoindre le Bayern Munich (fausse nouvelle). »

Le même journaliste a ajouté : « Il lui reste un an de contrat, en espérant qu’il retrouvera son meilleur niveau. »

Il convient de noter qu’Atal a été victime de blessures fréquentes la saison dernière et n’a participé qu’à 24 matchs toutes compétitions confondues avec Nice, dont la plupart en tant que remplaçant, dont 17 en Ligue 1.

Un joueur algérien de Ligue 1 remporte un prix

En dépit de son statut de remplaçant à l’OGC Nice, Bilal Brahimi se voit décerner une distinction personnelle. En effet, il a remporté le prix du plus beau but de la saison 2022/2023.

Bilal Brahimi figure parmi les joueurs de l’OGC Nice les moins utilisés au cours de la saison précédente. L’attaquant international n’a marqué que trois buts, dont un d’anthologie. C’était lors du match contre l’AC Ajaccio, où il a réalisé un tir lobé depuis le côté droit à 25 mètres, envoyant le ballon directement dans la lucarne.

La Ligue 1 Uber Eats n’a pas hésité à le nommer pour le prix du plus beau but de la saison 2022/2023. Sans surprise, le jeune attaquant de 23 ans remporte cette distinction personnelle avec 33% des votes, devançant Alexis Sanchez de l’Olympique de Marseille (18%) et Benjamin Bourigeaud du Stade Rennais (16%).