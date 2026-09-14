Des routes rénovées et sécurisées : Djellaoui donne un coup d’accélérateur sur l’autoroute Est-Ouest

L’autoroute Est-Ouest poursuit sa mue. 79 km de chaussée dégradée ont déjà été réparés, tandis que plusieurs autres interventions avancent sur les ouvrages d’art, la signalisation et les équipements de sécurité.

Lors d’une réunion consacrée au réseau autoroutier, le ministre des Travaux publics Abdelkader Djellaoui a demandé d’accélérer les travaux sur les tronçons les plus sensibles.

79 km de chaussée réparés depuis le début des opérations

La réunion a permis de faire le point sur les opérations d’entretien menées sur le réseau autoroutier, notamment sur l’autoroute Est-Ouest.

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Au 1er septembre, les équipes ont réparé les dégradations de la couche de roulement sur 79 km. Elles ont également remplacé des joints de chaussée sur 1,8 km et préparent de nouvelles interventions sur 3 km.

Les travaux concernent aussi les ouvrages d’art et les dispositifs de protection. Au total, 27 km de glissières de sécurité métalliques ont été installés, tandis qu’un nouveau tronçon de 9 km est entré en chantier.

Autoroute Est-Ouest : les joints d’ouvrages d’art et les points noirs au coeur des interventions

Le traitement des joints de dilatation des ouvrages d’art figure parmi les priorités, notamment sur l’axe Alger-Bouira. Le ministre a demandé de “mobiliser tous les moyens disponibles pour achever les travaux”. En particulier dans les wilayas de Boumerdès, Bordj Bou Arréridj, Blida, Bouira, Aïn Defla, Alger et Constantine.

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Les travaux se poursuivent également sur plusieurs tronçons classés comme “points noirs”. Notamment à Bordj Bou Arréridj, Bouira, Sétif, Mila, Constantine et Skikda. Le ministère prévoit par ailleurs des opérations d’entretien sur les portions de l’autoroute Est-Ouest traversant Annaba et Guelma.

Signalisation routière : 450 km de marquage réalisés sur l’autoroute Est-Ouest

La sécurisation du réseau passe aussi par le renforcement de la signalisation. Sur l’autoroute Est-Ouest, 450 km de marquage routier à froid ont été réalisés et les travaux ont démarré sur 363 km supplémentaires.

Soixante-six échangeurs ont également bénéficié d’une signalisation horizontale. Sur l’axe Chiffa-Berrouaghia, 53 km de marquage à chaud ont été réalisés.

Les équipes ont en outre installé 78 653 catadioptres afin d’améliorer la visibilité du tracé.

Glissements de terrain : plusieurs axes sous surveillance

Le ministère suit aussi les glissements de terrain recensés sur certains axes. Le tronçon de Ras El Ma, à Skikda, figure parmi les secteurs examinés, avec des interventions également prévues à Chlef et Aïn Defla.

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Abdelkader Djellaoui a demandé d’accélérer le traitement des glissements encore présents sur l’autoroute Est-Ouest et de finaliser les procédures techniques et administratives nécessaires.

La réunion a enfin porté sur les projets en cours, avec un suivi de leur avancement et des difficultés rencontrées sur certains chantiers. Le ministre a demandé aux différents services de renforcer leur coordination afin d’accélérer leur réalisation et de respecter les délais prévus.