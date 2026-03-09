Des robots de nettoyage du futur : l’Algérie s’allie à la Chine pour une fabrication locale

Le Technopôle de Constantine annonce la signature d’un partenariat stratégique entre la startup algérienne On-Innovation World School et des opérateurs chinois spécialisés dans le développement et la fabrication de robots de nettoyage automatisés.

Cette initiative marque un pas significatif vers l’intégration de technologies avancées et le renforcement de la coopération internationale dans le domaine de l’innovation.

Technopôle de Constantine : une alliance algéro-chinoise pour révolutionner la robotique de nettoyage

L’accord conclu vise à transférer des technologies de pointe et à développer des solutions intelligentes adaptées au marché algérien. Selon le Technopôle, cette collaboration permettra de concevoir et fabriquer des robots de nettoyage intelligents répondant aux standards technologiques les plus récents. Elle s’appuie sur l’expertise industrielle et technologique chinoise pour stimuler la compétitivité et l’innovation locale.

Les axes principaux de ce partenariat incluent :

Développement et fabrication de robots intelligents selon les normes technologiques modernes.

Exploitation de l’expertise chinoise en robotique et automatisation.

Renforcement de l’innovation locale et transfert technologique.

Accompagnement des startups et valorisation des résultats de la recherche scientifique.

Vers une nouvelle génération de robots intelligents : le rôle du Technopôle dans l’écosystème technologique

Le Technopole de Constantine regroupe des institutions de recherche scientifique, des universités et des industries de haute technologie.

Son rôle est de favoriser le transfert des résultats de la recherche vers des produits commercialisables, tout en offrant un environnement propice aux jeunes entrepreneurs et aux projets innovants pour accompagner es startups et les porteurs de projets innovants.

L’espace facilite également la coopération entre le monde académique et industriel, offrant un environnement propice au développement technologique en Algérie.

Enfin, l’alliance algéro-chinoise ouvre la voie à l’introduction de robots autonomes capables d’optimiser les services de nettoyage et de répondre aux exigences d’efficacité et de performance. Elle symbolise également une opportunité unique pour l’écosystème entrepreneurial algérien de se positionner sur le marché mondial des technologies avancées.

