Des revendeurs de véhicules d’occasion dévoilent les bénéfices qu’ils font à chaque revente (vidéo)

Accusés d’être « la principale raison » de la flambée sans précédent des prix des véhicules d’occasion, des « revendeurs » ont ouvert leur cœur à une chaîne YouTube algérienne afin de dévoiler les « réels bénéfices » qu’ils arrivent à faire suite à la vente de chaque véhicule.

En effet, questionné sur le plus gros bénéfice qu’il avait fait en vendant une voiture, un homme a dit, « Le plus gros bénéfice que j’avais fait en vendant une voiture s’élève à 70 mille dinars. Je ne vends que des voitures destinées à la classe moyenne », explique-t-il au micro de la chaîne Dzair Tube.

Taxés de nombreuses attitudes péjoratives, ces revendeurs ont tenu à annihiler « le mythe » selon lequel ils ne se contentent que s’ils vont un bénéfice supérieur à 200 mille dinars.

L’homme a ajouté, « Non, un bénéfice supérieur à 200 mille dinars (soit 20 millions de centimes) n’est pas dans l’ordre du jour pour nous. Si on arrive à faire un bénéfice entre 10 et 20 mille, nous serons contents. Des fois, on espère juste ne pas perdre l’argent qu’on a investi. C’est difficile pour nous. », dit-il.



« Je ne gagne que sept mille dinars » avoue un revendeur

Dans le même registre, un autre revendeur des voitures d’occasion a dévoilé les sommes qu’il gagne suite à chaque ventre de véhicules d’occasion.

Il dit, « Quoi ? 20 millions ? Non, c’est un rêve. Personnellement, mes bénéfices varient entre 5 mille et 7 mille dinars. Même les 15 mille dinars sont un rêve pour moi », explique-t-il.

