Des ressortissants établis en France privés de leur passeport algérien

Chaque année, un nombre important d’Algériens quittent le territoire national pour gagner l’Europe, et ce, pour de nombreuses raisons, dont la plus importante consiste à la recherche d’un avenir meilleur.

Ces derniers qui tentent la traversée pour chercher une vie meilleure autre part, se trouvent affronter à un nombre infini de problèmes, à cause de la privation de leurs documents d’identité.

À cet effet, le député de l’émigration et membre de la commission des affaires étrangères, Abdelouahab Yagoubi en l’occurrence, a publié aujourd’hui matin, dans un post sur sa page Facebook, qu’il a assemblé, hier 08 septembre, de nombreux Algériens qui ont quitté le pays pour de nombreuses raisons et dans des circonstances difficiles. Cette assemblée, tenue jusqu’à minuit dans un restaurant à Paris, avait pour objectif de préciser exactement leurs problèmes et d’essayer de les résoudre, selon le parlementaire.

Ces Algériens sont privés de leurs droits

» Ces ressortissants souffrent du refus de leur droit d’obtenir des documents d’identité Algériens sous prétexte de leur statut illégal, contrairement à toutes les autres nationalités qui obtiennent facilement leurs passeports sans l’exigence du règlement de leur statut dans les pays de résidence « , écrit Yagoubi.

Il ajoute que l’absence de la pièce d’identité prive ces personnes d’obtenir leurs droits minimaux, à l’image d’ouvrir un compte bancaire sur lequel elles reçoivent leurs salaires, et l’incapacité de conclure aucun acte, comme l’acte de mariage et etc, ajoute le député.

» Nous avons commencé à faire part de cette préoccupation aux autorités compétentes, et nous espérons parvenir à une résolution de cette situation, qui n’a aucune base législative ou légale explicite « , indique Abdelouahab Yagoubi.