Des réserves immenses : les 5 plus grands champs de pétrole et de gaz en Algérie (2025)

L’Algérie est le 16ᵉ plus grand producteur de pétrole et le 10ᵉ plus grand producteur de gaz naturel au monde. En matière de réserves de pétrole et de gaz, l’Algérie se classe respectivement au 15ᵉ et au 13ᵉ rang mondial avec 12,2 milliards de barils et 4 504 milliards de mètres cubes.

Dans ce contexte, les cinq plus grands gisements de pétrole et de gaz en Algérie constituent un pilier de l’économie du pays. Ils fournissent d’importantes réserves qui soutiennent à la fois la production nationale et les exportations vers les marchés mondiaux.

L’Algérie, en détenant les plus grandes réserves de gaz naturel d’Afrique, poursuit le développement de ces gisements pour augmenter sa production et renforcer sa position en tant que source fiable d’énergie pour ses partenaires internationaux.

Ainsi, les cinq plus importants gisements algériens de gaz et de pétrole sont les suivants : Hassi R’Mel (le plus grand gisement gazier), Hassi Messaoud (le plus important gisement pétrolier), Ourhoud (bassin de Berkine), Rhourde Nouss (Wilaya de Ouargla) et In Amenas (wilaya d’Illizi).

Selon les données du ministère de l’Énergie et des Mines, ces gisements offrent des réserves permettant d’assurer une production stable pour plusieurs décennies. Pour les développer, l’Algérie s’appuie sur des investissements nationaux et étrangers qui visent à augmenter la production.

Ces champs jouent un rôle crucial dans la stratégie d’exportation du pays, notamment vers les marchés européens qui cherchent à réduire leur dépendance du gaz russe.

Les 5 gisements passés à la loupe : présent et avenir

D’abord, Hassi R’Mel constitue le plus grand gisement de gaz naturel d’Algérie. Ses réserves se situent autour de 2 000 milliards m³ – soit la moitié des réserves gazières de l’Algérie –. Découvert en 1956, ce champ contribue à hauteur de 0,91 % de la production mondiale quotidienne. Les prévisions indiquent que la production devrait se poursuivre jusqu’en 2056.

Ensuite, Hassi Messaoud se distingue comme le plus important gisement pétrolier du pays. Il fournit à lui seul 19 % de la production totale nationale. Mis en exploitation en 1958, ce champ dispose de réserves estimées à 3,9 milliards de barils de pétrole. Ce gisement assure à l’Algérie une production de 470 000 barils par jour – la production totale du pays s’élevant à 911 000 barils par jour –.

En outre, le champ d’Ourhoud, dans la wilaya de Ouargla, fait partie des cinq plus grands gisements en Algérie. Découvert en 1994, sa production a démarré en 2002. Les réserves de ce gisement oscillent entre 1 et 1,3 milliard de barils, avec une production d’environ 250 000 barils/jour. Des investissements d’une valeur de 1,7 milliard USD ont été consentis pour augmenter la production.

Rhourde Nouss (à Illizi) est le deuxième plus grand champ gazier d’Algérie. Le site dispose de réserves prouvées estimées à 370 milliards m³. Le champ est relié au centre de traitement de Hassi R’Mel via le gazoduc GR4. En 2022, la production du gisement de Rhourde Nouss a atteint 4 830 000 m³ par jour. Les prévisions indiquent que l’exploitation devrait se poursuivre jusqu’en 2056.

Enfin, le champ d’Alrar, près de la frontière libyenne, contribue à hauteur de 5 % de la production quotidienne de gaz de l’Algérie. Découvert en 1980, ses réserves s’élèvent à 132 milliards m³. Ce gisement a fait l’objet d’un investissement de 475 millions USD en 2017. Les experts prévoient que la production sur ce site se poursuivra jusqu’au milieu du siècle actuel.