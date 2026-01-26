« Des rafles contre les OQTF » : une séquence sur CNews fait scandale en France

L’avocat Arno Klarsfeld a tenu des propos controversés sur le plateau de CNews, le 24 janvier. Interrogé sur la question migratoire, il a explicitement appelé à mener « des rafles » visant les personnes sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), tout en assumant le principe d’injustice « pour le bien de l’État ».

Invoquant le modèle migratoire de Donald Trump, l’avocat a affirmé assumer d’éventuelles injustices si celles-ci servaient l’intérêt supérieur de l’État.

Réagissant au viol d’une nonagénaire par un individu sous OQTF, l’avocat a tenu des propos qui ont suscité une forte polémique. Il a notamment qualifié les personnes en situation irrégulière d' »associaux » difficiles à expulser. D’ailleurs, il a même suggéré de suivre le modèle de Trump, prônant une politique de fermeté quitte à ce que « des erreurs » soient commises par les forces de l’ordre françaises.

Arno Klarsfeld choque avec ses propos sur CNews

En janvier, l’État du Minnesota a été le théâtre de deux drames impliquant les forces de l’immigration américaine. À Minneapolis, Renée Good, une mère de famille de 37 ans, a été abattue dans son véhicule le 7 janvier dernier. Ce samedi 24 janvier, la violence a de nouveau frappé la ville lorsqu’Alex Pretti, un infirmier en réanimation, a également succombé à des tirs de la police migratoire.

Alors que la brutalité des agents de l’ICE provoque un tollé chez les citoyens et les élus démocrates américains, Arno Klarsfeld la considère comme un modèle à suivre. Il suggère d’importer en France cette stratégie répressive pour assurer l’expulsion des personnes en situation irrégulière : « Si on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser comme fait Trump avec l’ICE des sortes de grandes rafles un peu partout », a-t-il affirmé lors de son intervention télévisée.

« C’est compliqué de se débarrasser de tous les asociaux qui sont OQTF (…) Trump a décidé d’une politique dure avec l’envoi de forces de police dures qui commettent parfois des erreurs (…) On commet parfois des injustices, on ne peut pas faire ça sans commettre des injustices », a-t-il également précisé avant de poursuivre : « Cela nécessite une stratégie politique avec l’intention de commettre parfois des injustices, c’est pour le bien de l’État ».

La justice française saisie

« Dans Les Trois Mousquetaires, Richelieu avait donné l’ordre aux capitaines des gardes : c’est par mon ordre et pour le bien de l’État que le porteur de la présente a accompli ce qu’il a accompli. Est-ce que le bien de l’État est de débarrasser des asociaux en commettant des injustices ou bien de laisser au fil de l’eau les choses se dérouler ? », a aussi déclaré Arno Klarsfeld sur le plateau de CNews.

« Il faut organiser des grandes rafles un peu partout » Tranquillement sur CNEWS la haine raciste se déverse sans aucune réaction sur le plateau. Je saisi immédiatement l’arcom et la procureure de la République de Paris au titre de l’article 40. Face aux racistes nous ne… pic.twitter.com/RnxpTfs6EZ — Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 25, 2026

En réaction à ces déclarations, Thomas Portes, député LFI de Seine-Saint-Denis, a fait savoir sur le réseau social X qu’il avait alerté l’Arcom ainsi que la procureure de la République de Paris. Invoquant l’article 40 du code de la procédure pénale, l’élu a affirmé sa détermination : « Face aux racistes, nous ne laissons rien passer ».

