Des rafales de vent à 120 km/h : voici les 19 wilayas placées en VIGILANCE ROUGE à partir de ce mercredi

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis, ce mardi, un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) de vigilance accrue. Une perturbation atmosphérique d’une intensité rare s’apprête à balayer le pays, avec des rafales de vent extrêmes et une forte houle sur l’ensemble du littoral.

Selon les prévisions, les wilayas de Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Aïn Defla, sont placées sous haute surveillance. Les vents, de direction Ouest à Sud-Ouest, souffleront initialement entre 60 et 80 km/h, avec des pointes à 90 km/h. Cependant, la situation devrait s’aggraver mercredi entre 14h00 et 21h00, où les rafales pourraient atteindre, voire dépasser, les 120 km/h sur les zones côtières. Cette alerte reste en vigueur jusqu’à jeudi midi.

Le front tempétueux touchera également les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Batna, Oum El Bouaghi, le Nord de Khenchela et le Nord de Tébessa. Sur ces régions, le BMS prévoit des vents violents atteignant 120 km/h durant la nuit de mercredi à jeudi (entre 19h00 et 01h00), particulièrement sur les côtes et les reliefs des Aurès.

Le reste du pays n’est pas épargné. De Tlemcen à El Bayadh, en passant par Sidi Bel Abbès et Tiaret, des vents puissants (jusqu’à 100 km/h) sont attendus dès ce mardi après-midi. Par ailleurs, les wilayas de M’sila, Laghouat, Ouled Djellal et Djelfa subiront des rafales dépassant les 90 km/h jusqu’à jeudi.

Alerte maritime et pluies diluviennes : Des vagues géantes attendues sur le littoral

Les modèles numériques de suivi météo annoncent un phénomène maritime exceptionnel entre mercredi et vendredi. La mer sera « très forte » à « grosse » sur tout le ruban côtier. Les autorités alertent sur des vagues pouvant atteindre 7 mètres de hauteur, accentuées par des vents violents, rendant toute navigation ou activité littorale extrêmement dangereuse.

Parallèlement à ces vents violents, des pluies abondantes sont attendues dès mercredi. Elles se généraliseront de l’Ouest vers le Centre et l’Est, avec une intensité maximale prévue mercredi soir à Alger, Blida, Tizi Ouzou ainsi que dans les régions de l’Est (Jijel, Constantine, Annaba). Quelques averses résiduelles persisteront durant la journée de jeudi sur le nord du pays.

La Protection Civile appelle à la vigilance maximale

Face à l’imminence de ce phénomène, la Direction Générale de la Protection Civile a publié un communiqué d’urgence exhortant les citoyens à la plus grande prudence. Voici les principales recommandations :

Sécurisation de l’habitat : Fixer les objets sensibles au vent et s’éloigner des fenêtres et balcons.

au vent et s’éloigner des fenêtres et balcons. Prévention routière : Réduire la vitesse et éviter les déplacements non essentiels, la visibilité pouvant être fortement réduite.

et éviter les déplacements non essentiels, la visibilité pouvant être fortement réduite. Zones à risques : S’éloigner impérativement du littoral (zones rocheuses) et des arbres ou poteaux électriques.

(zones rocheuses) et des arbres ou poteaux électriques. Sécurité sur les chantiers : Une mise en garde spécifique est adressée au secteur du bâtiment pour la sécurisation des grues afin d’éviter tout basculement.

Les autorités appellent les citoyens à suivre l’évolution de la situation via les bulletins météo officiels et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité pour éviter tout drame humain ou matériel.