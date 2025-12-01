« Des prix encadrés » : Le ministère de l’Agriculture annonce de nouvelles mesures pour ces produits

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a annoncé une série de mesures visant à réduire les coûts de production des aliments pour animaux. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle stratégie visant à soutenir et développer la filière de l’élevage et à renforcer la production de viande rouge.

Ces décisions font suite à une rencontre nationale entre le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, les représentants de la filière de la viande rouge, les éleveurs, la Chambre nationale d’agriculture et l’Union nationale des agriculteurs algériens, qui a conclu à la nécessité de réguler les prix des aliments pour animaux et d’assurer leur disponibilité constante pour préserver cette filière stratégique.

Comment l’Algérie combat la spéculation sur les aliments pour animaux ?

Les principales mesures adoptées sont les suivantes :

Orge disponible toute l’année : L’orge sera fournie tout au long de l’année au niveau des coopératives de céréales et de légumineuses sèches (CCLS) réparties sur l’ensemble du territoire national. Elle sera commercialisée à un prix compétitif de 3 900 DA le quintal , dans le but de mettre fin à la spéculation illicite qui a entraîné une augmentation importante et injustifiée des prix, dépassant parfois les 5 000 DA le quintal.

Maintien de l'orge subventionnée : Le prix de l'orge subventionnée, destinée uniquement aux femelles du cheptel, est maintenu à 2 500 DA le quintal dans toutes les CCLS. Cette mesure vise à préserver le patrimoine animal national, à soutenir les éleveurs et à les encourager à étendre leur cheptel et à améliorer la qualité de la production animale.

Nouveaux prix : Aliment composé (ONAB) et son garantis pour les éleveurs algériens

D’autres dispositions ont été prises concernant les aliments composés et le son :

Aliment composé à prix compétitifs : L’Office National de l’Alimentation du Bétail ( ONAB ) a adopté de nouvelles mesures pour fournir un aliment composé, principalement à base de son, de maïs et de soja, au niveau de ses unités de production, à des prix compétitifs estimés à 3 150 DA le quintal pour les ovins et 3 300 DA le quintal pour l’engraissement des bovins. Cela permettra aux éleveurs d’accéder à des aliments équilibrés et de qualité garantie.

Son disponible à prix fixe : Le ministère a également pris de nouvelles mesures réglementaires concernant le son, en le rendant disponible à un prix de 1 800 DA le quintal pour tous les éleveurs au niveau des minoteries.

Ceci afin de garantir la stabilité du marché et d’assurer la disponibilité de cette matière première essentielle dans la composition des aliments pour animaux.

Le ministère a réaffirmé son engagement à poursuivre le travail en partenariat avec tous les acteurs du secteur afin de renforcer la sécurité alimentaire nationale et de valoriser les ressources animales du pays.

La mise en œuvre de ces mesures sera soumise à un suivi et à une évaluation continus par les services du ministère pour garantir leur efficacité et atteindre les objectifs fixés.