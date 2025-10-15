Des primes et indemnités annoncées après des années d’attente dans ce secteur

Après des années de revendications, les agents des services communs du secteur de la santé voient enfin poindre des signes de reconnaissance.

Le ministre de la Santé, Mohamed Sadek Aït Mesoudane, a donné son accord de principe pour la mise en place de deux nouvelles primes destinées à cette catégorie longtemps reléguée au second plan.

Une mesure qualifiée d’« urgence » par le département, et perçue comme un tournant par la Fédération nationale des agents des services communs de la santé publique.

Deux nouvelles primes pour les agents de la santé

À l’issue d’une première rencontre officielle entre le ministre de la Santé et le président de la Fédération nationale des agents des services communs, Ayache Kassar, un accord a été obtenu sur deux dispositifs :

La prime d’accompagnement et de soutien logistique. La prime forfaitaire de performance administrative.

🟢 À LIRE AUSSI : Subventions, salaires, investissements : ce que prévoit le PLF 2026 en Algérie

Selon Kassar, ces deux mesures traduisent la volonté du ministre de répondre rapidement à certaines urgences sociales, « dans le cadre des moyens disponibles ». La Fédération salue un « dialogue constructif et un esprit d’écoute ». Ouvrant la voie à la concrétisation des premiers engagements sur le terrain.

Une volonté affichée de réhabiliter une catégorie oubliée

Pour la Fédération, cette rencontre marque une étape décisive dans le parcours du dialogue social. Elle constitue, selon les mots d’Ayache Kassar, « le début d’une nouvelle ère » entre la tutelle et les représentants des agents.

Les discussions ont mis en lumière la reconnaissance par le ministère du rôle central joué par cette catégorie de travailleurs dans le fonctionnement du système de santé. Agents administratifs, techniciens, personnels d’entretien et de soutien logistique, tous considérés comme le pilier silencieux de la continuité du service public.

🟢 À LIRE AUSSI : PDG limogé, activité à l’arrêt… Le plus grand complexe sidérurgique d’Algérie dans la tourmente

Le ministre a également exprimé son intention de défendre auprès du ministère des Finances la généralisation de la prime de contagion à l’ensemble des employés. En reconnaissance des risques encourus dans l’exercice de leurs fonctions.

Des engagements concrets et un suivi annoncé

Au cours de cette réunion, la Fédération a dressé une liste de revendications jugées prioritaires :

La mise à jour du statut particulier des agents des services communs pour l’adapter aux réalités du secteur ;

L’amélioration des conditions matérielles et sociales ;

L’élargissement du système de primes et d’indemnités ;

La levée du gel sur plusieurs dossiers administratifs et financiers en attente.

De son côté, le ministère a promis de suivre de près la mise en œuvre des engagements pris, dans le cadre d’un comité national de dialogue social. La Fédération, pour sa part, s’est engagée à « œuvrer avec sérieux et transparence ». Afin de garantir la concrétisation effective des mesures et de proposer des solutions réalistes pour améliorer les conditions de travail.

🟢 À LIRE AUSSI : L’eSIM arrive dans les offres mobiles en Algérie : voici les 4 grands avantages attendus

En conclusion, Ayache Kassar a exhorté les adhérents du syndicat à rester mobilisés autour de leur organisation. Ainsi qu’à préserver l’esprit d’unité qui les anime. « Notre force réside dans notre cohésion. Seul un engagement collectif permettra d’obtenir la justice professionnelle et sociale que mérite notre catégorie », a-t-il affirmé.