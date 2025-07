Des postes à pourvoir à l’aéroport d’Alger : la SGSIA recrute, qui peut postuler ?

L’aéroport international d’Alger intensifie sa stratégie de renforcement de ses équipes. La société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA) vient de lancer une campagne de regroupement d’hôtesses d’information.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’aéroport visant à améliorer la qualité de ses services et à garantir une expérience plus fluide pour les millions de passagers attendus durant les mois d’été. En effet, cette période est traditionnellement marquée par une hausse du trafic aérien, nécessitant des équipes renforcées pour gérer l’afflux des voyageurs, les renseignements, et les différentes procédures.

L’aéroport d’Alger recrute des hôtesses d’information

La société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA) est à la recherche d’hôtesses d’information pour un contrat de trois mois. Et ce, pour rejoindre ses équipes au niveau de l’aéroport international de Houari Boumediene.

En effet, la SGSIA cherche des candidates répondant aux critères suivants :

Niveau universitaire requis ;

Maîtrise de l’arabe, du français et de l’anglais ;

Courtoisie et excellente présentation ;

Âgée entre 22 et 25 ans ;

Taille maximale 1,65 m.

Les candidates qui correspondent à ce profil sont invitées à envoyer leur Curriculum vitae, accompagné d’une photo professionnelle récente, à l’adresse suivante : rec.hotesse2025@aeroportalger.dz.

Air Algérie recrute des techniciens aéronautiques

Air Algérie lance une importante campagne de recrutement de mécaniciens aéronautiques sous contrats à durée déterminée. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation, faisant suite au lancement de sa filiale Domestic Airlines et à l’acquisition récente de 16 nouveaux avions ATR.

Les candidats doivent répondre à des critères précis : être de nationalité algérienne, âgés de 23 à 40 ans, titulaires d’un diplôme Bac+3 minimum en spécialités aéronautiques ou connexes. La maîtrise de l’anglais et une excellente condition physique sont également requises. Les postulants ont 10 jours pour soumettre leur candidature.

Le dossier de candidature doit comprendre plusieurs documents essentiels, notamment une lettre de motivation, un CV, et diverses pièces administratives. Cette démarche vise à renforcer les équipes de maintenance pour assurer la disponibilité technique de la flotte tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.

Cette campagne de recrutement témoigne de la volonté d’Air Algérie de consolider sa position dans le secteur aérien en misant sur de jeunes talents algériens qualifiés pour accompagner son développement.

