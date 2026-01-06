Des pneus Continental contre la spéculation : Naftal déploie l’offre allemande avec des prix à -55 %

La société Naftal a annoncé ce mardi le lancement officiel de l’opération de commercialisation des pneus poids lourds de la marque allemande Continental, proposés à des prix jugés très abordables. C’est une initiative qui rejoint l’effort national pour sécuriser le marché et protéger le consommateur contre les pratiques spéculatives.

Dans son communiqué, l’entreprise a précisé que ces pneus se distinguent par leur haute qualité et leurs performances élevées, répondant aux exigences du transport professionnel.

Tous les tarifs ainsi que les points de vente sont consultables via l’application « Naftal Khadamat ». Mise à disposition des clients pour faciliter l’accès à l’information et à l’achat.

Accord Naftal – Continental : une stratégie nationale pour sécuriser le marché des pneus

Le lancement intervient après la signature, en novembre dernier, d’un contrat commercial entre Naftal et Continental. La première phase prévoit l’importation d’un million de pneus pour véhicules légers. Avec un objectif d’atteindre 4,5 millions d’unités dans les prochaines étapes.

Le directeur général de Naftal, Jamal Chardoud, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre des directives des autorités publiques datant du 28 août 2025. Objectif, sécuriser le marché national et protéger le consommateur contre la spéculation.

« La mise en œuvre de ce contrat permettra aux consommateurs d’acquérir des pneus de catégorie Premium, de haute qualité, à des prix compétitifs. Avec des réductions allant de 35 à 55 % par rapport aux tarifs actuels pour la même marque », a déclaré M. Chardoud.

Voici quelques exemples de pneus Continental proposés par Naftal et leurs tarifs affichés sur l’application :

8.5R17.5 121/120L LSR1+EU LRF 12 PR Route : 42 600 DA

R 22.5 144/142K HSR PR14 10 Route : 71 650 DA

R 22.5 Route 152/1148 L12 HSR1 ED 150/148 M LRH 16PR : 83 150 DA

R 20 164/160 K (166/160 6) 14.00 J PR Zo Mixte : 156 200 DA

Pneus Continental en Algérie : distribution étendue et lutte contre la spéculation

Par ailleurs, pour assurer l’accessibilité des pneus et éviter les pénuries ou la hausse artificielle des prix, Naftal distribuera les produits via son réseau de plus de 2 000 points de vente à travers tout le territoire national. Cette couverture nationale garantit que chaque région bénéficie d’un approvisionnement régulier et transparent.

En parallèle, Naftal a également signé un second contrat avec la société italienne Prometeon, visant à fournir 500 000 pneus de marque Pirelli, destinés aux véhicules lourds tels que camions et bus. Cette diversification des fournisseurs confirme la volonté de l’État de stabiliser le marché. Ainsi que de sécuriser l’approvisionnement pour tous les types de véhicules.

Enfin, cette initiative ouvre la voie à des économies substantielles pour les particuliers et les professionnels du transport. Tout en renforçant la compétitivité du marché local. En rendant accessibles des produits de qualité à des prix attractifs, Naftal agit comme un régulateur de marché et un acteur de protection du consommateur, en phase avec les directives publiques.