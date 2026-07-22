Des pics à 49°C attendus : La vague de chaleur persiste jusqu’à samedi dans plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie (ONM) a émis, ce mercredi, plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS), mettant en garde contre une vague de chaleur étouffante qui touche de nombreuses wilayas du pays. Les températures maximales pourraient atteindre, voire dépasser, les 49 °C dans certaines régions.

Selon un BMS de niveau 2 (alerte orange), les wilayas de Blida, Médéa, Djelfa, Bouira, M’Sila, Bordj Badji Mokhtar/Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Souk Ahras, Guelma, Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi et Tébessa enregistreront des températures comprises entre 44 °C et 45 °C.

Celles-ci pourraient atteindre localement 46 °C à 47 °C à M’Sila, et ce, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à samedi prochain.

Par ailleurs, les wilayas côtières de l’Ouest et du Centre — à savoir Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdès — connaîtront des températures maximales oscillant entre 39 °C et 41 °C, en particulier dans leurs parties sud, du mercredi au vendredi.

Le Sud sous une chaleur extrême

Les prévisions météorologiques annoncent également des températures suffocantes atteignant ou dépassant les 49 °C dans les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El M’Ghair, Touggourt, El Oued et Ouargla, sur la période s’étendant de mercredi à samedi.

Concernant les wilayas du littoral oriental (Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf), les températures maximales fluctueront entre 40 °C et 44 °C, avec des pics pouvant atteindre 45 °C à 46 °C dans le sud de ces départements, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à samedi.

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Enfin, cet épisode caniculaire touche également Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Tissemsilt, Relizane, Chlef, Aïn Defla et Tizi Ouzou.

Les températures s’y situeront entre 44 °C et 45 °C, atteignant localement 46 °C à 47 °C à Relizane, Chlef et Aïn Defla, jusqu’à ce vendredi.

Perturbations Météorologiques (Niveau Jaune) : Orages, vents forts et tempêtes de sable

Parallèlement au BMS relatif à la canicule, l’Office national de la météorologie a émis une alerte de niveau 1 (jaune) prévenant d’une instabilité météorologique marquée par des pluies orageuses et des chasses-sable prévus ce mercredi et demain jeudi.

Concernant l’activité orageuse dans le Nord et la région des Aurès, des cellules accompagnées de précipitations affectent ce mercredi les wilayas de Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Blida, Médéa, Biskra, M’Sila et Djelfa.

Ce jeudi, ces perturbations orageuses se maintiendront sur l’ensemble de ces zones tout en s’étendant vers Guelma, Tiaret, Laghouat et Tissemsilt.

Dans le Grand Sud, des vents violents provoquant des soulèvements de sable et réduisant considérablement la visibilité horizontale touchent ce mercredi Adrar, In Salah, Tamanrasset et El Meniaa, avant de gagner la wilaya d’In Guezzam dès jeudi.

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Par ailleurs, une chaleur accablante continue d’asphyxier le Sud-Ouest, notamment à Timimoun, In Salah, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf.

Ces conditions météorologiques particulièrement extrêmes et instables surviennent dans un contexte sous haute tension, alors que plusieurs wilayas du pays font actuellement face à une série redoutable d’incendies de forêt.