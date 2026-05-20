Des peines allant jusqu’à la perpétuité : lourdes condamnations contre un réseau de trafic de drogue

La justice algérienne a frappé d’une main de fer contre un réseaux criminel. Entre perpétuité et 20 ans de prison fermes, les principaux accusés ont écopé de lourdes peines.

Selon le média « Ennahar », il s’agit d’un réseau criminel spécialisé dans l’importation illicite de drogue et le blanchiment d’argent. L’affaire implique 18 accusés, dont quatre en fuite.

Les principaux cerveaux du réseau ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de mandats d’arrêt. Il s’agit des dénommés M. Hamza, M. Abdelilah, G. Mabrouk et Ch. Bilal.

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Les autres ont écopé de peines de 20 ans de réclusion criminelle pour des faits liés à la détention, l’achat en vue de la vente, le stockage, le transport et la distribution de stupéfiants dans le cadre d’une organisation criminelle structurée, ainsi que pour importation illégale de drogue et blanchiment d’argent de manière habituelle. En revanche, quatre prévenus ont bénéficié de l’acquittement.

Opération sécuritaire et saisie de drogue

Selon la même source, l’affaire remonte à octobre 2024, lorsqu’une opération sécuritaire de grande envergure a permis la saisie de près de 239,4 kg de kif traité dans la wilaya de Blida. La marchandise illicite était dissimulée dans les compartiments inférieurs d’un camion semi-remorque en provenance de Béchar. Le conducteur avait alors pris la fuite.

Quelques jours plus tard, le véhicule sera repéré grâce au système de vidéosurveillance sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de l’entrée de la ville d’El Affroun. Une opération minutieusement planifiée a permis son interception dans la commune de Beni Merad, avec à son bord trois individus.

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Systèmes de dissimulation et complices identifiés

La fouille du camion a révélé 223,2 kg de kif traité, soigneusement cachés dans des cachettes aménagées sous la remorque. Les stupéfiants étaient conditionnés de manière professionnelle, portant de fausses marques commerciales, dans une tentative de dissimulation.

Les investigations ont également permis la saisie de téléphones portables contenant des images, des vidéos et des échanges avec des numéros étrangers, confirmant l’existence d’un réseau structuré.

Selon l’enquête, le conducteur avait été recruté via l’application WhatsApp pour transporter la marchandise contre une somme de 15 millions de centimes. Le convoi bénéficiait d’un dispositif de surveillance assuré par plusieurs véhicules chargés de signaler les barrages de sécurité.

Les auditions ont mis en lumière l’implication de plusieurs complices, certains chargés de sécuriser l’itinéraire, d’autres de coordonner l’opération depuis l’étranger.

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