Des offres estivales irrésistibles chez LG Electronics Algérie jusqu’à 30 000 DA de réduction

Alger, le 28 août 2024 – LG Electronics Algérie annonce une campagne promotionnelle inédite sur six gammes de produits dans ses showrooms à travers le pays, du 24 août au 14 septembre.

Sous le slogan « L’été sera plus frais avec LG », le géant coréen invite les consommateurs à saisir ces offres exclusives qui peuvent atteindre 30 000 DA sur une large variété d’équipements électroménagers. LG Electronics Algérie offre ainsi une opportunité unique pour les consommateurs de bénéficier des remises sur les climatiseurs, les réfrigérateurs, les lave-vaisselles, les machines à laver, les téléviseurs et les micro-ondes de la marque.

8 000 DA de moins pour les climatiseurs

L’offre sur les climatiseurs comprend trois modèles, avec des remises allant de 6 000 DA à 8 000 DA. Parmi ces modèles, le Dual Inverter Compressor™ 12K BTU, garanti 10 ans, est disponible à 93 900 DA au lieu de 99 900 DA, offrant ainsi une économie de 6 000 DA. Ce climatiseur se distingue par ses nombreuses caractéristiques, notamment une économie d’énergie, un refroidissement rapide et un fonctionnement silencieux, ce qui en fait un choix idéal pour les maisons et les bureaux.

Des réfrigérateurs InstaView Door-in-Door™ avec une remise de 30 000 DA

Les réfrigérateurs InstaView Door-in-Door™ multi-portes bénéficient d’une remise exceptionnelle de 30 000 DA, avec un prix passant de 389 900 DA à 359 900 DA. Doté de la technologie DoorCooling+, du système Hygiene Fresh+™, et de la connectivité ThinQ™, ce réfrigérateur offre non seulement une capacité de 635 litres, mais aussi des économies d’énergie significatives grâce à son compresseur linéaire Inverter, assurant une durabilité et un contrôle optimal de la température pour maintenir les aliments frais plus longtemps.

Jusqu’à 10 000 DA de remise sur les lave-vaisselles LG

LG propose également des remises allant jusqu’à 10 000 DA sur six modèles de lave-vaisselles. Ces appareils, reconnus pour leurs performances de nettoyage exceptionnelles et leur efficacité énergétique, offrent des résultats impeccables à chaque utilisation. Le modèle QuadWash™, 14 couverts, EasyRack™ Plus, équipé du moteur Inverter Direct Drive et de la connectivité ThinQ™, est désormais disponible à 129 900 DA au lieu de 139 900 DA, avec une remise de 10 000 DA.

Des réductions jusqu’à 12 000 DA sur les lave-linges LG

Les lave-linges LG profitent aussi de cette campagne avec des remises pouvant atteindre 12 000 DA. Par exemple, le lave-linge 15/8 KG, modèle gris avec la technologie AI DD™, est offert à 133 900 DA au lieu de 139 900 DA, offrant une économie de 6 000 DA. Ce modèle intègre la technologie 6 Motion Direct Drive™, qui reproduit jusqu’à six mouvements de tambour pour un lavage optimal, adapté à tous les types de tissus. Tous les lave-linges LG bénéficient d’une garantie de 10 ans, assurant une tranquillité d’esprit aux consommateurs ainsi qu’une efficacité énergétique supérieure.

10 000 DA de réduction sur les téléviseurs LG pour la nouvelle saison de foot

Pour marquer le début de la nouvelle saison de football, LG propose des remises de 10 000 DA sur trois modèles de téléviseurs, alliant intelligence artificielle et innovation. Tout en offrant une expérience de visionnage exceptionnelle, le Nanocell TV 65 pouces, série NANO77R, avec WebOS Smart AI ThinQ™ est cédé avec une réduction de 5 000 DA, passant de 184 900 DA à 179 900 DA.

4 000 DA de remise sur les micro-ondes NeoChef™

Enfin, cette promotion inclut également les micro-ondes grill NeoChef™ 42 L Smart Inverter, avec une remise de 4 000 DA. Ce modèle, alliant design moderne et fonctionnalités avancées, est désormais proposé à 39 000 DA au lieu de 43 900 DA. Il permet un gain de temps grâce à sa capacité de cuisson rapide et son réchauffage uniforme, tout en préservant les saveurs des aliments.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, « Life’s Good ». LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes.