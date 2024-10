Des milliards de dinars détournés : un réseau de corruption démantelé au sein d’Imetal

Un vaste scandale de corruption secoue le secteur de l’industrie en Algérie. Les services de sécurité ont récemment ouvert des enquêtes approfondies concernant le groupe public des industries métalliques et sidérurgiques, connu sous le nom d’« Imetal », ainsi que plusieurs de ses filiales.

L’affaire a pris une nouvelle ampleur avec l’arrestation de plusieurs hauts responsables, suspectés d’être impliqués dans des transactions frauduleuses ayant causé des pertes colossales à l’État.

Parmi les personnes interpellées figurent le PDG du complexe d’El Hadjar, B. Karim, ainsi que le PDG de la société publique FONDEL, S. Nourddine. Le PDG de CEDAR, S. Mohamed Amine, et celui de l’entreprise nationale de récupération, ENR, M. Kh. Miloud, ont quant à eux comparu devant la section des enquêtes de la Gendarmerie nationale à Alger pour répondre aux accusations de malversations liées à leurs fonctions.

Des transactions douteuses avec un homme d’affaires influent

Les investigations ont révélé un réseau de transactions douteuses entre Imetal et un homme d’affaires influent, surnommé « Nounou », connu pour ses relations avec le fils d’un ministre en poste.

En septembre dernier, ce dernier s’est rendu en Mauritanie avec une délégation d’Imetal, comprenant plusieurs directeurs généraux, pour assister à un événement de l’Union arabe des industries minières et sidérurgiques.

🟢À LIRE AUSSI : Israël a utilisé une vidéo du Mouloudia d’Alger pour sa propagande.

Un un ordre de mission a officiellement validé ce déplacement, malgré l’absence de lien formel entre cet homme d’affaires et le groupe Imetal.

Les autorités cherchent désormais à élucider les circonstances de cette autorisation.

Le projet de FONDEL et la reprise du complexe KIA

L’affaire comporte également des éléments controversés concernant le projet de FONDEL, entreprise sous tutelle d’Imetal.

Le 8 octobre dernier, celle-ci a lancé un appel d’offres international visant à trouver un partenaire étranger pour la gestion de l’usine de KIA, reprise aux anciens propriétaires.

Cette initiative a soulevé des soupçons, d’autant que FONDEL a manifesté une forte volonté d’accélérer ce partenariat, suscitant ainsi l’ouverture d’enquêtes pour garantir la transparence des procédures.

Un réseau de corruption systémique dévoilé

Ce scandale s’inscrit dans le prolongement des enquêtes entamées en mars 2023 par le pôle économique et financier de Sidi M’Hamed.

🟢À LIRE AUSSI : Face à l’affluence record, le métro d’Alger annonce des mesures “exceptionnelles”

Les investigations ont mis en lumière un système de corruption bien implanté au sein d’Imetal et de ses 13 filiales, caractérisé par des abus de pouvoir et des pratiques frauduleuses autour de l’octroi de marchés publics.

Les autorités estiment les préjudices à des milliards de dinars, notamment en raison de contrats d’importation de charbon, d’achat de déchets métalliques et de locations de véhicules pour le transport de matériel.

Des répercussions financières et judiciaires

Les enquêtes en cours s’intéressent également aux gains illicites que les responsables mis en cause auraient engrangés, investis dans des biens immobiliers et comptes bancaires en Algérie et à l’étranger.

Des mesures provisoires ont été prises pour préserver les actifs de l’État, tandis que l’instruction se poursuit au niveau du pôle économique et financier.