Des masques à la plage : Jijel impose un strict protocole sanitaire

Le début de la saison estival coïncide avec une hausse inquiétante des cas de contamination à la covid -19. C’est pour lutter contre une éventuelle catastrophe sanitaire que la wilaya de Jijel a décidé d’imposer un protocole sanitaire strict pour les estivants qui voudraient profiter de ses plages et de ses paysages. Les mesures annoncées via un décret wilayal comportent même l’obligation du port du masque dans les plages.

En effet, des mesures audacieuses ont été annoncées à Jijel dans l’arrêté de wilaya numéro 1218 datant du 30 juin 2021 et relatif aux conditions du déroulement de la saison estivale. Dans cet arrêté, le citoyen qui veut profiter des plages sablonnées de la wilaya, est appelé à porter un masque pour se protéger et protéger les autres de la covid-19.

Éviter le cauchemar

Les citoyens de la wilaya de Jijel se souviennent encore du cauchemar qu’ils avaient vécu l’année passée, suite à la saison estivale de l’année 2020. La wilaya avait connu une flambée effrayante des cas de contamination au coronavirus, qui a traumatisé et les habitantes et le corps médical. Cette année, le Wali a été clair. “Le cauchemar de l’année passée” doit être évité.

Pour ce faire, et outre l’obligation du port du masque, l’arrêté wilayal impose le respect d’une distance de séparation de 1,5 m. La wilaya semble vouloir éviter à tout prix une contamination massive. Mais loin de vouloir tirer sur le pianiste, et bien que l’effort de la wilaya soit louable, cela semble loin d’être suffisant, vu que les citoyens sont toujours inconscients du danger, en témoigne l’afflux minime sur les vaccins.

D’ailleurs, mercredi dernier, et devant les élus de l’APW, le wali de Jijel a appelé les citoyens à aller se faire vacciner. À Jijel, à Taher, à El-Milia et à Ziama-Mansouriah, et dans le but de faciliter la tache aux citoyens, plusieurs chapiteaux de vaccination ont été installés. Cependant, l’engouement escompté n’a pas été au rendez-vous, rapporte nos confrères du quotidien Liberté.