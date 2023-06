À moins de deux semaines de l’Aïd Al-Adha, les Algériens se préparent davantage en vue de l’activité des marchés de bétail qui débutera la semaine prochaine. Les véritables prix des animaux sacrifiés seront dévoilés dans les prochains jours, alors que la situation concernant la mise en place de points de vente agréés pour exposer le bétail dans les grandes villes reste floue. Pendant ce temps, les citoyens sont encouragés par la baisse des prix grâce à la disponibilité d’espaces de vente dans les grandes villes.

Le président de la Fédération nationale des éleveurs de bétail, Djilali Azoui, a révélé que les marchés du bétail étaient « inondés d’animaux sacrifiés en raison de leur abondance ». Il affirme que la solution pour réduire les prix réside dans l’ouverture rapide des marchés des animaux de boucherie dans les grandes villes et dans la connexion directe entre les fidèles et les citoyens.

Ce même intervenant a déclaré dans une interview accordée à un média arabophone que les marchés du bétail reprendront vie dès la semaine prochaine, ce qui augmentera l’activité des citoyens à la recherche d’un animal de sacrifice adapté à leur pouvoir d’achat. Il a également confirmé que les prix étaient « raisonnables » dans les régions productrices telles que les hauts plateaux, car ces régions constituent le véritable baromètre des prix.

Il a ajouté : « En revanche, les prix des animaux de boucherie dans les grandes villes et les régions non productrices de bétail sont contrôlés par les courtiers et les intermédiaires. Par conséquent, on ne peut pas considérer ces régions comme une référence pour connaître les prix ».

Vers la mise en place de marchés « errahma » pour l’Aïd el-Adha à venir ?

Notre interlocuteur a également critiqué le phénomène de la présentation de différentes images de moutons répondant à certaines spécifications sur les plateformes de médias sociaux, avec des prix allant de 25 à 30 millions de dinars. Il a déclaré : « Ils effraient les citoyens avec les prix d’une certaine race de béliers, qui sont principalement destinés à la lutte et non aux sacrifices de l’Aïd el-Adha. Le propriétaire de ces béliers tire profit de cela tout au long de l’année ».

Azoui a affirmé que leur fédération n’a pas encore rencontré le ministère de l’Agriculture ou du Commerce pour discuter de l’organisation des points de vente d’animaux sacrifiés dans les villes, mais cela pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Il a ajouté : « Quant au ministère du Commerce, il a déjà organisé des marchés de bienfaisance pour les animaux sacrifiés l’année dernière, et il est question de les organiser cette année également, mais rien n’est officiel jusqu’à présent ».