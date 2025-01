Des marchés d’Oran aux étoiles Michelin : l’histoire inspirante du chef Akrame Benallal

Motivés par l’appel des saveurs universelles, nombre de chefs algériens ont quitté leur terre natale pour enrichir leurs palettes gustatives. Akrame Benallal incarne parfaitement cette quête, rayonnant sur la scène internationale grâce à ses restaurants à Doha, Marrakech et Istanbul.

Avant de débarquer dans l’hexagone à l’âge de 13 ans, Akrame Benallal a quitté l’école très jeune pour faire les marchés de la ville d’Oran. Découvrez l’histoire inspirante de ce chef étoilé d’origine algérienne dans la suite de ces lignes.

À LIRE AUSSI : La Deglet Nour, reine incontestée des dattes selon TasteAtlas

« La vie est un combat », Akrame Benallal

Né en France, Akrame Benallal a passé les treize premières années de sa vie en Algérie. Très jeune, il a été contraint d’arrêter ses études pour travailler et nourrir sa famille, après que son père a décidé d’abandonner sa famille et de quitter le domicile familial.

De cette période difficile, Akrame a forgé une détermination à toute épreuve. Il en a retenu que la vie est un champ de bataille où seul le plus acharné l’emporte. Cette philosophie, il la doit à sa mère qui a été son principal soutien et qui lui a appris l’importance de la persévérance.

Quand il a arrêté l’école pour travailler, sa mère lui faisait des vermicelles au lait, un plat qu’il adore toujours et qui figure aujourd’hui sur la carte de son restaurant étoilé à Paris.

Akrame Benallal : une cuisine d’auteur, subtile et créative

Entrepreneur à la tête de plusieurs restaurants de renom, notamment à Doha, Marrakech et Istanbul, employant plus de 300 salariés, il n’oublie pourtant pas d’où il vient : « J’ai encore des amis restés là-bas, quand j’y retourne, on est ensemble, on est assis par terre, on boit un petit expresso« .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DITA Eyewear (@ditaeyewear)

Par ailleurs, avant d’apprécier le goût de ce succès qui a dépassé toutes les frontières, Akrame Benallal s’est formé chez les plus grands, à l’exemple de Pierre Gagnaire, la légende de la gastronomie française, ou encore l’Espagnol Ferran Adrian, un nom qui pousse les limites de la cuisine.

Ses débuts remarqués lui ont permis de se consacrer « Grand de demain 2011″par Gault et Millau et de remporter le Prix gastronomique de la révélation culinaire de l’année. En parlant de gastronomie, Akrame Benallal se distingue par une cuisine d’auteur à la fois subtile et créative. Une cuisine qui lui a offert un accès aux étoiles Michelin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexis Thiebaut (@leparisdalexis)

Aujourd’hui, à l’âge de 43 ans, il apprécie le temps partagé avec les Touaregs à préparer le pain ou l’agneau sous le sable, une tradition culinaire venue du désert. Le cuisinier qui se définit comme nomade et citoyen du monde considère que le voyage est l’un des secrets pour apprendre sur les cuisines universelles.

Lors des Jeux Olympiques 2024, Akram Benallal a été choisi pour faire partie de l’équipe de trois chefs internationaux pour nourrir les athlètes lors de cet événement. Pour l’occasion, le chef a choisi un menu végétarien pour plaire à tout le monde.

À LIRE AUSSI : Nouveau triomphe pour la cuisine algérienne : 2 spécialités s’imposent sur la table de TasteAtlas