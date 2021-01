Des Israéliens découvrent l’une des plus vieilles mosquées de l’Islam

Il s’agit d’une des plus anciennes mosquées connues à ce jour. La construction de ce lieu de culte musulman date du premier siècle de l’islam, quelques années à peine après la mort du prophète. Et ce sont des archéologues Israéliens qui ont pu mettre à jour cette bâtisse qui remonte au 7e siècle après JC.

Cette découverte a été faite dans un site qui était autrefois assimilé à un marché de l’ère Byzantine. Après l’identification de ce site en 1950, des recherches plus sérieuse avaient pris le relais, et elles ont permis de mettre à jour, pendant un premier temps, une mosquée datant de 8ᵉ sicle, avanat que celle-ci ne dévoile qu’il y avait enfouie en dessous, une autre mosquée encore plus ancienne.

Une mosquée peut en cacher une autre …

Ce sont des recherches menées par des archéologues de l’université hébraïque de Jérusalem qui avaient permis, il y a de cela 11 ans, d’écarter la thèse qui affirmait que le site archéologique où a été découvert la mosquée était un marché Grec.

Ces recherches avaient en effet permis de confirmer qu’il s’agissait bel et bien d’un site de culte musulman. C’est en 2010 donc que la première mosquée a été mise à jour. Il s’agit d’une mosquée Omeyyade du nom de Al-Juma, dans la banlieue nord de Tibériade.

Cette mosquée qui date du 8e siècle abritait secrètement dans ses profondeurs une autre mosquée, plus ancienne. Cette dernière a été mise à jour dernièrement par les mêmes chercheurs. Ceux-là ont affirmé que cette mosquée aurait été construite aux environ de l’an 670, soit une cinquantaine d’années à peine après la mort du prophète.

Les chercheurs avaient pu dater cette mosquée grâce à plusieurs monnaies et vestiges céramiques retrouvées sur les lieux. La directrice de fouille Katia Cytryn-Silverman affirme que cette mosquée a été construite de manière à s’intégrer parfaitement dans le paysage chrétien de l’époque.

Selon cette chercheuse, cette mosquée indique par sa sobriété architecturale, la volonté des premiers musulmans de coexister avec les chrétiens qui se trouvaient déjà sur les lieux. Elle ajoute que les choses ont commencé a changé avec la construction de la mosquée Omeyyade monumentale du 8e siècle.

Une découverte importante

D’après les avis des spécialistes, il est rare de mettre la main sur des mosquées du premier siècle de l’islam. Ces dernières, à l’instar du Masjid Al Aqsa, de la mosquée de Médine, ou de celle de Damas, sont loin d’être prête à se transformer en chantiers.

La découverte de cette mosquée permettra donc aux archéologues israéliens d’en savoir plus sur les premières années de l’Islam, et sur le premier siècle de l’occupation de la ville de Tibériade par les troupes musulmanes. Mais ce qui intéresse le plus ces archéologues d’après le Figaro, c’est l’orientation des premières mosquées, ces dernières n’ayant pas été orientées vers la Mecque.

Tibériade tombe entre les mains des musulmans en 635, sous le règne du calife Omar Ibn Al Khatab. L’emplacement de la ville qui se trouve être au bord d’un grand lac, avait fait de cette dernière un endroit très apprécié par les premiers califes musulmans qui y trouvaient du repos.