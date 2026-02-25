Des investisseurs bosniens prospectent le marché algérien de l’énergie

Le directeur général de l’AAPI (Agence algérienne de promotion de l’investissement), Omar Rekkache, a reçu mercredi une délégation d’hommes d’affaires de Bosnie-Herzégovine pour examiner les opportunités d’investissement en Algérie, notamment dans les secteurs industriel et énergétique.

La délégation comprenait des représentants de la société Energoinvest, leader dans l’ingénierie énergétique et les industries électriques lourdes, conduite par son directeur général, Mirza Ustamujic, et des représentants de HIFA-OIL, dirigée par Izudin Ahmetlic.

🟢 À LIRE AUSSI : Sonatrach engage un plan massif pour booster l’exploration d’hydrocarbures

Energoinvest vise la production d’équipements énergétiques en Algérie

Energoinvest souhaite lancer un investissement industriel en Algérie dans le domaine de la production de systèmes et d’équipements énergétiques, notamment les disjoncteurs haute tension, les transformateurs électriques et leurs composants.

L’entreprise souhaite établir un partenariat avec un opérateur algérien, basé sur des technologies de pointe et un transfert de savoir-faire et de compétences techniques.

Selon l’AAPI, ces discussions visent à attirer des investissements axés sur le transfert de technologie et l’intégration industrielle locale.

L’objectif est de développer les chaînes de valeur dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie, d’augmenter le taux de contenu local et de valoriser les capacités nationales dans les domaines de l’ingénierie et des industries électriques, tout en créant des emplois qualifiés et en consolidant le positionnement de l’Algérie comme pôle énergétique régional.

Omar Rekkache a réaffirmé la disponibilité de l’agence à accompagner les investisseurs bosniens à toutes les étapes de mise en œuvre de leurs projets, en mettant en avant les avantages fiscaux et parafiscaux ainsi que les facilitations liées au foncier économique prévues par le cadre juridique régissant l’investissement en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Certifié « Tier III Design » : le 1er data center algérien atteint un standard mondial

Expansion africaine : energoinvest mise sur l’Algérie

Le directeur général d’Energoinvest a précisé que cette démarche s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de son entreprise. Après avoir conquis plusieurs marchés européens, Energoinvest ambitionne d’accéder au marché africain via l’Algérie, tirant parti de la dynamique du secteur énergétique national.

Le représentant de HIFA-OIL a souligné que la visite vise également à explorer les opportunités d’investissement dans le domaine des produits pétroliers et à étudier la possibilité de lancer un projet adapté aux besoins du marché algérien. Il a annoncé la programmation d’une rencontre avec Sonatrach afin d’examiner les perspectives de coopération et de partenariat.

Ces échanges confirment la volonté de l’Algérie d’attirer des investissements structurants à forte valeur ajoutée, axés sur la technologie et l’intégration industrielle, pour le développement économique national.

🟢 À LIRE AUSSI : Cash en net recul : ce que révèle le GIE monétique sur l’essor des TPE en Algérie