Des ingrédients de gâteaux dans des fûts Naftal rouillés : les images choc de l’APOCE

Les agents de contrôle relevant des directions de commerce accompagnés des services de sécurité nationale ont surpris, lors d’une sortie d’inspection, des commerçants entrain de préparer des desserts dans des fûts métalliques destinés à des usines et ateliers.

Ces derniers, contenant des graisses et huiles chimiques, mettent en danger la santé des consommateurs de ces produits fabriqués par ces commerçants. Les services qu’ont fait cette découverte ont appelé à des sanctions plus sévères pour les commerçants qui manipulent la santé des acheteurs.

Il est à noter que des barils en plastique, appropriés au métier de ces commerçants, sont bel et bien disponibles à la vente et à des prix raisonnables. Cependant, certains fournisseurs préfèrent utiliser les fûts d’usine pour leur utilisation temporaire pendant le mois de Ramadan. Ce phénomène gagne du terrain et semble concerner plusieurs commerçants.

Les experts en alimentation soulignent que seul l’«Inox » devrait être utilisé pour la cuisson et que les denrées alimentaires ne devraient pas être placées dans des fûts rouillés qui contenaient des produits pétrochimiques.

Un atelier clandestin de fabrication d’Harissa fermé

Au cours de ce mois de Ramadan, de nombreux ateliers clandestins ne respectent pas les normes d’hygiène requises afin de veiller sur la santé du consommateur. Un atelier clandestin de fabrication d’Harissa a récemment été découvert par les autorités dans la wilaya de Constantine.

La brigade de police urbaine et de protection de l’environnement a travaillé en coordination avec les services du commerce, de l’hygiène et de la santé publique de la municipalité d’El Khroub pour faire cette découverte.

La situation met en évidence l’importance de la surveillance et du contrôle réguliers pour garantir que les produits alimentaires sont préparés en toute sécurité pour les consommateurs.

L’atelier qui ne respectait pas les conditions d’hygiène et de propreté requises a immédiatement été scellé Les produits présents au niveau du local, notamment 60 unités de sel d’une source inconnue pesant 10 kg chacune, 14 boîtes de Harissa de 2 kg, 6 boîtes de la même substance pesant 10 kg chacune, 16 barils de 160 litres et 3 unités de 10 kg d’ail. Les produits ont été détruits le lendemain par les autorités compétentes