Des incendies se déclarent simultanément dans plusieurs wilayas 

De nombreux feux de forêts se sont déclarés simultanément à travers plusieurs wilayas, et ce, au cours des dernières 24 heures.

En effet, les effectifs de la protection civile ont été mobilisés afin de combattre les flammes à Ain Defla, Mostaganem, Tebessa, Tipaza, Souk Ahras et à Batna. À Ain Defla, ces derniers, avec la participation de l’Armée, des gardes forestiers, de la gendarmerie nationale et de citoyens volontaires s’échinent à éteindre les incendies qui ravagent la région d’Aïn N’sour. Les pertes ont été estimées selon la protection civile à environ 08 hectares de forêt et de buissons.

La protection civile est également intervenus dans le processus d’extinction d’un autre feu de forêt au niveau de la commune d’Ain Ennahas, ou ont été mobilisés toutes les capacités matérielles et humaines des unités de Hammam Righa, El Attaf et d’El Abadia.

De nombreuses wilayas ont été touchées

Pour ce qui est de la wilaya de Mostaganem, la protection civile est intervenue pour éteindre un incendie qui s’est déclaré dans la forêt d’Aïn Yacoub dans la commune de Safsaf. À cet effet, la wilaya a mobilisé plus de six camions qui ont une capacité de 6000 litres, un camion de 4000 litres, et d’un camion de 12000 litres.

À Tébessa, la protection civile tente d’éteindre un feu de forêt à Djbel El Atif, aidée par des gardes forestiers avec pour appui dix camions de pompiers afin de sauver les cultures agricoles de la région

À Souk-Ahras, 6 camions de pompiers ont été mobilisés tandis qu’à Batna, les équipes d’intervention de l’unité principale, appuyées par les unités d’El Madher et d’Aïn Touta, ont réussi à éteindre l’incendie qui s’est déclaré dans l’après-midi à la périphérie nord de la wilaya

La Direction Générale des Forêts a appelé à la vigilance et à l’action des citoyens pour protéger le patrimoine forestier algérien, menacé par ces incendies continus, soulignant la nécessité de se mobiliser pleinement pour le préserver.