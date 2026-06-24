Des images glaçantes filmées en plein Alger : Un camionneur tue un piéton après une manœuvre dangereuse

Un piéton a perdu la vie dans un quartier résidentiel d’Alger, renversé par un poids lourd dont le conducteur effectuait des manœuvres jugées particulièrement dangereuses.

Arrêté par les services de la sûreté de wilaya d’Alger, le camionneur a été déféré devant le parquet compétent sous la qualification d’homicide volontaire. Une affaire qui illustre, une fois de plus, les risques mortels que font peser certains conducteurs de véhicules lourds sur les usagers les plus vulnérables.

C’est le centre de commandement et de contrôle de la sûreté de wilaya qui a donné l’alerte en premier. Ses opérateurs ont reçu un signalement faisant état d’un poids lourd circulant de manière erratique en zone urbaine.

Avant que les patrouilles n’interviennent, le drame était déjà consommé : le véhicule avait percuté un piéton, dont le décès a été constaté sur place.

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Chéraga au cœur de l’enquête : identification rapide grâce aux moyens techniques

La police judiciaire s’est immédiatement saisie du dossier, en lien étroit avec le parquet territorialement compétent. L’enquête a été confiée aux éléments de la sûreté de la circonscription administrative de Chéraga, qui ont exploité les dispositifs techniques de surveillance disponibles.

Résultat : le conducteur a été formellement identifié en un temps record. Son arrestation a suivi sans délai. Quant au camion impliqué dans le drame, il a été saisi et placé en fourrière, conformément à la procédure en vigueur dans ce type d’affaire.

Homicide volontaire : une qualification judiciaire lourde de conséquences

Présenté devant le parquet à l’issue des premières investigations, le suspect doit répondre d’une accusation d’homicide volontaire. Cette qualification, plus grave que la simple imprudence ou la mise en danger d’autrui, suppose que les manœuvres effectuées au volant étaient délibérées.

L’instruction judiciaire ouverte devra établir avec précision les circonstances exactes des faits. Qu’est-ce qui a motivé ces manœuvres dans un secteur résidentiel ? Le conducteur avait-il conscience du danger qu’il faisait courir aux riverains ? Ces questions resteront au cœur des investigations à venir.

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La réactivité des services de la Sûreté nationale dans cette affaire témoigne d’une volonté affichée de ne laisser aucun acte de ce type impuni.

L’exploitation des caméras de surveillance, combinée à la coordination entre police judiciaire et parquet, permet désormais d’aboutir à des arrestations rapides, même lorsque le conducteur a quitté les lieux.