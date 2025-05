Des hommes d’affaires algériens participent au SelectUSA Investment Summit 2025

Une délégation d’hommes d’affaires algériens de haut niveau participera au SelectUSA Investment Summit 2025, un événement phare aux États-Unis dédié à la promotion des investissements directs étrangers. Organisé par le Département du Commerce américain, le sommet se tiendra du 11 au 14 mai 2025, dans l’État du Maryland. L’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, accompagnera personnellement cette délégation durant l’événement.

Cette participation a été rendue possible grâce à une collaboration étroite entre l’ambassade des États-Unis à Alger, le Conseil algérien pour le renouveau économique (CREA), et plusieurs institutions algériennes, dont les ministères des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de l’Industrie, de l’Industrie pharmaceutique, ainsi que le ministère de l’Économie de la connaissance, des Startups et des Microentreprises.

La délégation algérienne compte 34 délégués représentant 29 entreprises nationales, parmi les plus influentes du paysage économique algérien. Ces opérateurs évoluent dans une diversité de secteurs stratégiques : énergie, santé, industrie pharmaceutique, alimentation, boissons, agroalimentaire, construction, fabrication, automobile, technologies de l’information et du numérique, cosmétiques, tourisme, électronique, consulting et startups innovantes.

À travers leur participation au SelectUSA Investment Summit, les représentants algériens auront l’opportunité de mieux comprendre l’environnement d’investissement aux États-Unis, d’identifier des opportunités commerciales, d’investissement et de partenariat économique, mais aussi d’échanger des meilleures pratiques avec des experts internationaux de l’industrie.

انطلقت التحضيرات لـ SelectUSA 2025 بلقاء توجيهي مميز مع الوفد الجزائري! 🌍📈

رواد أعمال وقادة شركات من 🇩🇿 يستعدون للمشاركة في أحد أهم مؤتمرات الاستثمار في أمريكا🇺🇸.

نتمنى لهم تجربة ملهمة وفرصاً واعدة لبناء شراكات جديدة! Kicking off the journey to SelectUSA 2025 with a special…

Qu’est-ce que le SelectUSA Investment Summit ?

Le SelectUSA Investment Summit est l’événement de référence aux États-Unis pour attirer les investissements étrangers. Il réunit des milliers d’investisseurs, d’entreprises, d’organisations de développement économique (EDO) et d’experts sectoriels, dans le but de faciliter les rencontres et de concrétiser des accords stratégiques.

L’édition 2025 du SelectUSA Investment Summit se tiendra du 11 au 14 mai à National Harbor, dans le Maryland. Un rendez-vous incontournable pour établir de nouveaux liens économiques et saisir des opportunités de croissance grâce à l’investissement aux États-Unis.

Qui participe au SelectUSA Investment Summit ?

Plus de 5 000 participants sont attendus ! L’événement réunit des représentants des 50 États américains et territoires, plus de 2 500 investisseurs issus de plus de 90 marchés internationaux, ainsi que des experts de l’industrie prêts à partager leurs conseils pour réussir une implantation sur le sol américain.

À chaque étape du sommet, des opportunités concrètes d’investissement s’offrent aux participants. En plus des séances plénières, des conférences interactives, des panels sectoriels, des sessions de formation (academy sessions) et des concours de présentation de projets (pitching sessions), les participants pourront :