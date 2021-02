Des Harragas sauvés in extremis de la mort par des pêcheurs

Après avoir tendu leurs filets, des pêcheurs du village portuaire de Kistel, à l’est de la wilaya d’Oran, ont entendu des cris terrifiants en plein large. Des appels à l’aide qui provenaient de harragas infortunés, ces derniers ont été les victimes d’un naufrage en plein mer. Une opération de sauvetage improvisée commence alors.

En effet, un groupe de pêcheurs qui revenait vers le port après des heures de travail, ont été interpelés dans l’obscurité de la nuit d’hier, par des terrifiants cris de détresse qui provenaient de nulle part à première vue. Après avoir trouvé la provenance des appels, les braves pêcheurs ont pu sauver plusieurs candidats malchanceux à l’immigration clandestine.

Un sauvetage improvisé

Après avoir pu localiser la provenance des cris de détresse, les pêcheurs à bord de leur chalutiers se sont approchés. Et à l’aide d’outils rudimentaires qu’ils avaient à leur disposition, ils ont pu intervenir pour sauver huit migrants illégaux de la noyade.

À l’aide surement de leurs torches et de leurs cordes, les pêcheurs ont pu faire monter sur leurs embarcations 8 naufragés, âgés entre 24 et 37 ans, selon le journal arabophone Al Khabar. La vie des huit victimes du naufrage n’étaient plus en danger après le sauvetage, à l’exception d’un seul, qui souffrait apparement d’une hypothermie inquiétante.

En plus de ce naufragé qui souffrait d’hypothermie, qui a été d’ailleurs transféré, dés l’arrivée au port de Kristel, vers l’hôpital de Guediel, les pêcheurs ont également pu repêcher un cadavre. Il s’agit apparemment d’un homme âgé de 35 ans, dont la dépouille flottait sur l’eau.

Les recherches se poursuivent

Suite à la découverte des naufragés, les pêcheurs ont contacté les éléments de la protection civile. Selon un communiqué de ses derniers, ils ont pu intervenir aux environs de 1 h du matin, après avoir mobilisé 2 ambulances et un bateau spécialisé, ainsi qu’une équipe de plongeurs.

L’embarcation de la mort qui tentait de rejoindre les côtes européennes comptait en tout quinze harragas les recherches continuent donc afin de trouver les six autres qui demeurent encore disparus.

La dépouille de l’homme de 35 ans, retrouvée par les pêcheurs, a été transférée vers la morgue de l’hôpital de Guediel. Une enquête a été également ouverte pour élucider les circonstances de cette affaire.