Des étudiants victimes d’une intoxication alimentaire à la résidence universitaire de Skikda

Une intoxication alimentaire collective a été enregistrée dans la nuit de vendredi à samedi au niveau de la résidence universitaire « El Hadaïk 07 » à Skikda, touchant plusieurs étudiants, dont la majorité est issue de l’École normale supérieure des enseignants de l’enseignement technologique d’Azzaba.

Dans un communiqué officiel, l’Université 20 Août 1955 de Skikda a indiqué que son recteur, le professeur Boufnidi Toufik, s’est immédiatement déplacé sur le terrain dès qu’il a été informé de l’incident, afin de suivre de près la situation sanitaire des étudiants concernés.

La visite a inclus plusieurs structures de santé ayant assuré la prise en charge des étudiants, à savoir l’hôpital Abdelrazak Bouhara, l’hôpital des Frères Saâd Ghermèche ainsi que la polyclinique Barakat Ez-Zahra. Sur place, le recteur a reçu des explications détaillées des équipes médicales concernant l’état général des patients.

Selon la même source, l’ensemble des cas a été pris en charge dans de bonnes conditions, sans qu’aucune situation grave ne soit signalée. Grâce à la rapidité de l’intervention médicale, les étudiants ont répondu favorablement aux soins prodigués et ont quitté progressivement les établissements de santé pour regagner leurs résidences universitaires.

Intoxication des étudiants : le ministère tenu informé

Le communiqué précise également que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est resté en contact permanent avec le recteur de l’université afin de suivre l’évolution de la situation et de s’assurer directement de l’état de santé des étudiants.

À cette occasion, le professeur Boufnidi Toufik a adressé ses vœux de prompt rétablissement à l’ensemble des étudiants affectés, exprimant sa satisfaction quant à la maîtrise rapide de la situation. Il a également tenu à remercier le wali de la wilaya de Skikda, les équipes médicales et administratives, les éléments de la Protection civile ainsi que les services de sécurité pour leur mobilisation, leur professionnalisme et leur efficacité dans la prise en charge des étudiants.

L’université a enfin réaffirmé son engagement à veiller à la sécurité sanitaire au sein des résidences universitaires et à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter la répétition de tels incidents.

🟢 À LIRE AUSSI : « Arrêtez d’empoisonner les enfants »… Le CHU de Bab El Oued lance un cri d’alarme

Intoxication alimentaire : des dangers à ne pas sous-estimer

L’intoxication alimentaire est un problème de santé publique fréquent qui peut toucher des individus de tous âges. Souvent banalisée, elle peut pourtant entraîner des conséquences sérieuses lorsqu’elle n’est pas prise en charge rapidement et correctement.

Provoquée par la consommation d’aliments ou de boissons contaminés par des bactéries, des virus ou des toxines, l’intoxication alimentaire se manifeste généralement par des nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales et parfois de la fièvre. Si ces symptômes peuvent sembler bénins au départ, leur aggravation représente un réel danger pour la santé.

L’un des risques majeurs est la déshydratation, résultant de pertes importantes en liquides et en sels minéraux. Cette situation peut s’avérer particulièrement dangereuse chez les enfants, les personnes âgées et les individus affaiblis. Sans réhydratation rapide, la déshydratation peut entraîner des complications graves nécessitant une hospitalisation.

Dans certains cas, l’intoxication alimentaire peut évoluer vers des infections sévères, lorsque les agents pathogènes se propagent dans l’organisme. Des complications digestives, mais aussi des atteintes des reins, du foie ou du système nerveux, peuvent alors apparaître. Les formes les plus graves peuvent mettre en jeu le pronostic vital si une prise en charge médicale urgente n’est pas assurée.

Les autorités sanitaires appellent que la prévention reste la meilleure protection contre ce type de risque. Elle repose notamment sur le respect des règles d’hygiène, la bonne conservation des aliments, une cuisson adéquate et la vigilance quant à la qualité des produits consommés, en particulier dans les lieux de restauration collective.

Face aux premiers signes d’une intoxication alimentaire, les spécialistes recommandent de consulter rapidement un professionnel de santé, d’éviter l’automédication et de veiller à une hydratation suffisante. Une réaction rapide permet, dans la majorité des cas, d’éviter toute complication et d’assurer un rétablissement rapide.

L’intoxication alimentaire ne doit donc pas être prise à la légère. Une meilleure sensibilisation du public et un respect strict des normes sanitaires demeurent essentiels pour préserver la santé collective.