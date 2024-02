Des étudiants algériens se disent victimes d’arnaque de la part d’une école en France

Pour pouvoir décrocher son visa étudiant et poursuivre son cursus en France, il convient d’abord de décrocher une acception d’un établissement de l’enseignement supérieur français. Toutefois, cette inscription ne garantit pas l’obtention d’un visa.

Pour certains Algériens, ce processus ne semble pas si facile que ça. En effet, une soixantaine d’étudiants ont lancé un appel, sur le réseau social LinkedIn, dans lequel ils dénoncent une arnaque dont ils sont victimes.

Des étudiants algériens dénoncent une arnaque de la part d’une école en France

En effet, dans un long message, mis en ligne sur LinkedIn, Malha Chabane, une étudiante algérienne, a désigné une soixantaine d’étudiants algériens qui se disent « victimes d’une arnaque de la part d’une école de commerce » en France.

Par cet appel, ces étudiants ne contestent pas la décision des services consulaires, mais demandent simplement le remboursement de leurs frais d’inscription, qui varient entre 2146 et 4536 euros. Après de nombreux appels et e-mail envoyés à l’école en question, ils n’ont obtenu aucune réponse satisfaisante. Une situation qui a duré quatre mois, voire plus pour certains parmi eux.

« Après avoir transféré nos refus de visas et tous les justificatifs nécessaires (RIB, preuve de refus de visa), EDC Paris Business School ne donne aucune suite pour le remboursement de notre argent. Le seul retour que nous avons eu, que notre dossier avait été transmis aux services compétents, jusqu’à ce jour, nous n’avons rien reçu », a écrit Malha Chabane sur LinkedIn, tout en soulignant que l’école en question était très exigeante quant au paiement de la première tranche de ces frais d’inscription.

Ces soixante étudiants dénoncent aussi, par cet appel, un manque de suivi de la part de cette école de commerce et affirment avoir transmis tous leurs dossiers aux services compétents.

