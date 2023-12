Des étudiants algériens en compétition pour la Spaceport America Cup 2024

Après le lancement réussi le leur première fusée algérienne, baptisée Atakor, des étudiants de l’École nationale polytechnique d’Oran reviennent pour participer dans la nouvelle édition du « Spaceport America cup 2024 », dans l’espoir de relever un nouveau challenge.

Spaceport America cup 2024 est une compétition internationale qui regroupe les étudiants issus des quatre coins du monde. Chaque année, plus de 150 équipes universitaires des USA et du monde entier, s’affronte sur la prestigieuse aire de lancement vertical Spaceport América, aux USA, pour tenter de remporter le titre du vainqueur.

Des étudiants algériens lanceront leur fusée au Spaceport America en 2024

Les équipes en compétition conçoivent, construisent, testent et lancent leurs fusées à partir de cette prestigieuse base, qui se situe dans le New Mexico aux USA. Pour l’année 2024, la 6ᵉ édition du Spaceport América cup, aura lieu entre le 17 et le 22 juin 2024.

Lors de la précédente édition de cette compétition internationale, des étudiants de l’École nationale polytechnique d’Oran ont représenté l’Algérie. D’ailleurs, ils ont réussi à faire décoller la fusée Atakor avec succès, mais ils l’ont perdu, après son lancement.

Pour la nouvelle édition, six écoles algériennes se sont inscrites à cette prestigieuse compétition, mais uniquement les étudiants de l’école nationale polytechnique d’Oran ont été sélectionnés pour le lancement de leur fusée. L’équipe Skydz, participera donc une nouvelle fois à cette compétition, notamment dans la catégorie « 10k COTS ». L’enjeu pour cette équipe algérienne est de récupérer leur roquette après son lancement.

Pour rappel, tout au long de cette compétition, les participants s’affronteront autour de plusieurs épreuves, mesurant la qualité de leur projet et mettant en pratique leurs connaissances dans ce domaine.

