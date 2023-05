Des étudiants algériens développent des drones pour la lutte contre les incendies

Un groupe d’étudiants du CELEC, un club scientifique basé à la faculté d’électronique et d’informatique de l’université de Bab Ezzouar, a réussi à développer un drone de lutte contre les incendies.

Équipé d’une caméra et d’un système d’intelligence artificielle, le drone est muni d’une boule de CO2 qui a pour objectif d’éteindre le feu. Le CO2 agit en réduisant la concentration d’oxygène dans l’air autour de la source de combustion.

Le CELEC, au micro d’un média arabophone, a exprimé son ambition de collaborer avec la protection civile ou les services forestiers pour des opérations de sauvetage et de détection d’incendies, dans le but de neutraliser les départs de feu le plus rapidement possible tout en limitant les interventions au sol.

Le club a également conçu un autre modèle de drone qui peut être programmé pour l’arrosage des cultures ou la pulvérisation de pesticides.

Une startUp algérienne brille aussi dans un concours mondial grâce à l’IA

La startup algérienne Farm AI, spécialisée dans les solutions d’agriculture basées sur l’intelligence artificielle, s’était distinguée au mois de janvier dernier en obtenant la deuxième place dans le concours mondial Tech4Good organisé par le géant chinois Huawei.

L’équipe avait également remporté le prix du meilleur choix du public en obtenant plus de 10 000 votes. Les juges internationaux ont été impressionnés par le projet de Farm AI qui vise à autonomiser l’agriculture grâce à l’utilisation de drones pour la détection précoce de la rouille, une maladie fongique qui affecte les champs de blé.

Ce succès est un énorme accomplissement pour la jeune startup algérienne qui continue à innover dans le domaine de l’agriculture grâce à l’intelligence artificielle.