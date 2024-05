Des étudiants algériens brillent à la compétition Huawei ICT en Chine

Des étudiants algériens ont triomphé lors de la compétition internationale organisée par Huawei, remportant le grand prix en « Réseau et Cloud » et le premier prix en « Informatique ». Ce concours, appelé Huawei ICT Compétition, s’est déroulé en Chine et a mis en lumière les compétences exceptionnelles des étudiants algériens.

Les trois équipes algériennes présentes ont été récompensées, soulignant ainsi leur excellence dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Deux de ces équipes ont décroché le grand prix en « Réseau et Cloud », tandis que la troisième équipe a remporté le premier prix en « Informatique ».

À cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a exprimé sa fierté et ses félicitations aux lauréats. « Félicitations aux étudiants des universités de Sidi Bel Abbès, Oran, Béjaïa, Alger et Batna pour cette distinction internationale », a-t-il déclaré. Cette réussite met en avant le potentiel et la qualité des formations universitaires en Algérie.

L’entreprise Huawei a également salué les performances des étudiants algériens. Dans un communiqué, Huawei a souligné que les lauréats avaient démontré un haut niveau de compétence et de dévouement. Cette reconnaissance par une entreprise de renommée mondiale souligne l’importance de l’investissement dans l’éducation technologique en Algérie.

Le président Tebboune félicite les lauréats

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à féliciter personnellement les étudiants pour leurs exploits. Il a exprimé sa grande fierté sur les réseaux sociaux : « Très fier de nos chers étudiants des Universités de Béjaïa, Sidi Bel Abbès, Oran, Alger et Batna pour cette nouvelle distinction. Ils ont décroché la première place mondiale dans une des catégories de l’informatique et le grand prix des technologies de l’information et de la communication. »

Le président Tebboune a également souligné l’importance de cette victoire pour l’Algérie : « Félicitations à l’Algérie pour cette nouvelle génération scientifique qui trace la voie vers un avenir prospère pour notre pays. Mes salutations et mes remerciements les plus sincères à vous tous. » Cette déclaration met en lumière l’importance de soutenir et de valoriser les talents émergents dans le domaine technologique.

https://x.com/TebbouneAmadjid/status/1794699966029398517?t=xx7MFGIJ4p4YX9XYtg4IJA&s=19&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1i_yO9S48OSwvKlGoRRUsVx3vsvWymYzB5KOtxkkIAbMBgsqsMJLNdn6I_aem_Ad8yWbFPdeg5xZDPaA539pBPscBbGbbYB_HUEw19iK2PE7nhZFD9mUDuDcTEoTlHeb1FBJ3BHTxsGCVbrH4RHkmm

Les résultats obtenus par les étudiants algériens lors de cette compétition internationale sont impressionnants. Leur succès témoigne de la qualité de l’enseignement supérieur en Algérie et de la capacité des étudiants à se distinguer sur la scène mondiale. La Huawei ICT Compétition a offert une plateforme pour démontrer leurs compétences et leur détermination.

Ces succès ne sont pas passés inaperçus. Ils ont attiré l’attention sur les programmes éducatifs en Algérie et ont mis en avant la nécessité de continuer à investir dans l’éducation et la formation technologique. Les victoires des étudiants algériens sont un témoignage de leur dur labeur et de leur engagement envers l’excellence.