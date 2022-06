Des employés de la Poste risquent la prison pour détournement

Une nouvelle affaire d’escroquerie et de détournement a éclaté devant le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed d’Alger. Le procureur de la République a requis des peines d’emprisonnement à l’encontre de plusieurs employés des services de la Poste et des télécommunications ; pour avoir détourné une importante somme du compte d’un citoyen âgé avant et après son décès.

Le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Sidi M’hamed d’Alger a requis des peines allant de 3 à 10 ans de prison ferme à l’encontre de plusieurs individus relevant des services de la Poste et des télécommunications.

D’après les informations rapportées par le média arabophone Ennahar Online ; les mis en cause sont accusés d’avoir détourné et retiré des sommes du compte d’un citoyen âgé ; et ce, avant et après son décès. La valeur des sommes retirées s’élève à 1,8 milliard de centimes.

Selon la même source, le nombre des accusés s’élève à 16 individus ; dont certains travaillent à l’agence de Poste de la place des martyrs, d’El Biar et de Didouche Mourad à Alger ; ainsi que certains employés des services de la Poste de la wilaya d’Oran.

Tribunal de Sidi M’hamed : les dessous de cette affaire de détournement

Suivant ce qui s’est dit lors de l’audience ; les dessous de cette affaire remontent à 2020 quand un citoyen a déposé une plainte auprès du tribunal de Sidi M’hamed. Ce dernier n’est autre que le fils de la victime qui a dénoncé, dans sa plainte, le détournement d’une importante somme du compte de son défunt père.

L’enquête et les investigations ont démontré que c’est la fille de l’une des femmes de ménage travaillant chez la victime qui a falsifié et fournit les informations, avec la complicité des employés de la Poste ; pour faciliter le détournement de l’argent du compte de la victime et le transférer vers leurs comptes personnels.

Ainsi, les mis en cause sont poursuivis pour la formation d’un groupe de malfaiteurs afin de préparer un délit, vol par multiplicité, abus de fonctions et faux et usages de faux. Après le réquisitoire du Procureur de la République, la justice rendra son verdict final le 12 juillet prochain.