Des employés d’Algérie Poste entament une grève illimitée

Un certain nombre d’employés d’Algérie poste dans tout le pays ont entamé une grève, selon une publication postée par l’Organisation de protection des consommateurs algériens (APOCE), sur sa page Facebook.

En effet, depuis aujourd’hui, le samedi 28 janvier 2023, des employés d’Algérie poste, ont annoncé qu’ils entement une grève,

Selon la même source, les grévistes ont plusieurs revendications, qui comprennent une augmentation des salaires de tous les postiers, la mise en œuvre des promesses de l’administration d’accorder à chaque travailleur deux jours de repos, l’égalité et une augmentation de la valeur de l’allocation de rémunération individuelle et collective, une augmentation de la prime annuelle de rémunération pour l’ensemble des postiers et le versement de la prime « Covid-19 ».

Les grévistes, qui ont déclaré que cette grève est illimitée, ont également réclamé la liberté syndicale avec la constitution d’un syndicat comme le stipule la constitution.

L’APOCE dénonce cette grève surprise

L’APOCE dans sa publication annonçant cette grève surprise des employés d’Algérie poste, s’inquiète du sort du citoyen et du fait qu’il n’en soit pas informé au préalable.

Relevant aussi qu’une grève un samedi pour les centres postaux, est pénalisante pour les citoyens, qui profitent du samedi, pour effectuer leurs opérations. En précisant aussi que chaque salarié a le droit de revendiquer ses droits, mais sans violer les droits d’autrui.