Des élus appellent à trouver une solution aux couples franco-Algériens

2020 a été une année noire pour les relations amoureuses à distance. La fermeture des frontières et les mesures de confinement, ont contraint des milliers de couples à une solitude forcée. C’est dans ce sillage que 13 députés français, ont tenté ce 14 février, de pousser les gouvernements des deux pays, à trouver une solution pour les couples franco-Algériens.

En effet, 13 députés français ont appelé en cette journée du 14 février 2021, les gouvernements Français et Algérien, à trouver une solution pour ces couples des deux nationalités, qui ont vu leur vies scindées en deux depuis la fermeture des frontières, il y a maintenant presque une année, en raison de la crise sanitaire.

« L’amour rayonne partout, sauf entre la France et l’Algérie »

Les frontières Algériennes sont fermées depuis 11 mois, celles de la France aussi, et cela malgré les conditions qui sont un peu plus flexibles, vis-à-vis des pays de l’Europe. Les deux pays demeurent complètement inaccessibles à plusieurs couples fragmentés, qui tentent de rejoindre l’autre moitié sur l’autre rive.

13 députés et sénateurs français ont écrit dans une tribune, qu’ils ont adressé à Alger et à Paris, que plus de 2 500 couples mixtes ont pu se retrouver grâce à la procédure « Love Is Not Tourism », mais que cette procédure n’avait pas pu donner ses fruits entre la France et l’Algérie.

Le 13 députés ont également ajouté, selon Le Journal Du Dimanche JDD, que « l’amour rayonne partout dans le monde sauf entre la France et l’Algérie… « . La procédure « Love Is Not Tourism » est impossible à mettre en œuvre en ce qui concerne l’Algérie et la France, car si « la France avait réouvert ses frontières au monde extérieur, l’Algérie quant à elle, restait toujours fermée ».

La lettre mentionne aussi que « la France était fidèle à sa culture du romantisme et que Paris était bel et bien la ville de l’amour, un amour universel, un amour sans limites ».

La lettre des 13 députés, adressée aux deux gouvernements, des deux rives de la méditerranée, en cette journée du 14 février, mentionne que plusieurs couples sont en train de vivre depuis plusieurs mois une souffrance silencieuse, violente et injuste.