Des élèves humilient leur professeur en plein cours : une vidéo virale scandalise l’Algérie [VIDEO]

Une vidéo virale filmée au sein du lycée Abdelhamid Ben Badis met en lumière une scène de chaos en plein cours de mathématiques. Face à cette dérive, le corps enseignant interpelle le ministère de l’Éducation pour réclamer le retour de l’autorité et de la dignité à l’école.

Les images, qui circulent massivement sur les réseaux sociaux depuis hier, sont accablantes. On y voit une classe du lycée Abdelhamid Ben Badis, à Oran, sombrer dans l’anarchie totale. En plein cours de mathématiques, une partie des élèves a littéralement pris possession de la salle : chants de supporters, cris stridents et danses improvisées sur les bureaux.

Sur la séquence, l’un des élèves n’hésite pas à monter debout sur une table, multipliant les gestes de provocation, tandis que le reste du groupe scande des slogans, perturbant non seulement le cours, mais également les classes adjacentes. Au centre de ce tumulte, le professeur, visiblement dépassé, tente tant bien que mal de ramener le calme, subissant une humiliation publique filmée à son insu.

Quand l’école perd pied : le cri de détresse des enseignants

Si le caractère insolent de la vidéo a choqué les internautes, c’est chez les professionnels du secteur que la colère est la plus vive. Pour beaucoup, cette vidéo est le symptôme d’une école qui ne parvient plus à protéger ses cadres.

De nombreux enseignants ont relayé les images, non pas pour le spectacle, mais pour témoigner d’une réalité de terrain devenue insupportable. Un message, largement partagé sur Facebook par un enseignant, interpelle directement les autorités de tutelle dans un plaidoyer solennel :

« Ce qui se passe aujourd’hui au sein de certains établissements scolaires est alarmant et exige une intervention urgente. […] La dignité de l’enseignant est une ligne rouge, et son respect est le fondement même de la réussite du système éducatif. »

Restaurer le respect : l’appel à un sursaut législatif

Ce nouvel incident repose avec acuité la question de la sécurité juridique et morale des enseignants en Algérie. Les revendications portées par le corps éducatif sont claires :

L’instauration de lois dissuasives et rigoureuses pour protéger les professeurs contre toute forme d’agression (verbale ou comportementale).

pour protéger les professeurs contre toute forme d’agression (verbale ou comportementale). Le durcissement des sanctions disciplinaires à l’encontre des élèves perturbateurs.

à l’encontre des élèves perturbateurs. La mise en cause de la responsabilité des parents, jugés co-responsables du comportement de leurs enfants au sein de l’institution.

Pour l’heure, la direction de l’éducation de la wilaya d’Oran n’a pas encore communiqué officiellement sur les mesures prises à l’encontre des élèves identifiés dans la vidéo.