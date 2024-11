Des efforts considérables pour devenir leader dans le monde de la mode

Depuis sa création il y a neuf ans, Kieslect s’est engagée à devenir une marque de montres connectées de mode de premier plan à l’échelle mondiale. Bien que Kieslect soit confiante à cet égard, il est également compréhensible qu’il soit difficile pour la marque de gagner la pleine confiance des consommateurs qui ne connaissent pas Kieslect. Par conséquent, Kieslect a décidé d’approfondir la présentation de l’accumulation et de l’intégration uniques de la marque dans le domaine de la mode.

Les efforts de Kieslect dans le domaine de la mode se reflètent dans cinq aspects : la conception des produits, les supports marketing, les événements hors ligne, le showroom de Kieslect et les supports souvenirs.

Tout d’abord, la conception des produits. Kieslect a toujours mené des études de marché avant la conception pour comprendre pleinement les connaissances et les préférences des jeunes en matière de mode, afin de s’assurer que chaque modèle correspondra aux tendances de la mode actuelle. De plus, Kieslect accorde une attention particulière aux demandes des femmes en matière de montres connectées, en créant un design plus fin et en ajustant à plusieurs reprises la palette de couleurs pour lancer une série de montres spécialement conçues pour les femmes.

En matière de conception de produits, Kieslect a remporté des prix internationaux tels que le Product Design Award, le iF Design Award et le MUSE Design Award, ce qui a pleinement démontré la force de conception de la marque.

Deuxièmement, pour les supports marketing, Kieslect se concentre sur le style vestimentaire des mannequins et sélectionne des mannequins dotés d’un sens aigu de la mode pour améliorer les effets visuels ; pour les vidéos, l’éditeur suit les tendances actuelles pour s’assurer que le style correspond aux préférences du public.

Troisièmement, Kieslect a organisé plusieurs événements hors ligne dans différents endroits qui combinent les caractéristiques du marché pour mettre en valeur le sens de la mode de la marque. Par exemple, en plaçant des panneaux d’affichage dans les universités azerbaïdjanaises, en utilisant des mannequins à la mode et en recueillant régulièrement les avis des étudiants ; en organisant des conférences sur la mode dans plusieurs régions, en parrainant des événements de mode et en lançant conjointement des montres en édition limitée avec des clubs de football au Mexique pour créer un sens unique de la mode.

Quatrièmement, le showroom de Kieslect est centré sur la simplicité et la mode. Grâce à un mobilier moderne et à des éléments de design élégants, le showroom reflète non seulement la quête de Kieslect en matière d’esthétique des produits, mais crée également une atmosphère à la mode conforme au ton de la marque, permettant à chaque invité qui entre de ressentir intuitivement l’insistance de Kieslect sur la mode et la qualité.

En outre, alors que la plupart des marques utilisent encore des bracelets en silicone ou en métal, Kieslect a déjà pris les devants dans le secteur en lançant des bracelets magnétiques colorés.Enfin, les matériaux de Kieslect intègrent également des éléments de mode. Par exemple, pour s’aligner sur le positionnement « mode » de la marque, les uniformes et les chapeaux des employés ont subi de multiples révisions, visant à permettre aux utilisateurs de ressentir personnellement la forte atmosphère mode de Kieslect lors de leurs achats hors ligne.