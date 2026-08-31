Des dizaines de pneus usagés retrouvés dans les maquis de Blida et Boumerdès

Dans le cadre d’une patrouille conjointe menée par la brigade des forêts et la Gendarmerie nationale, la conservation des forêts de la wilaya de Blida a procédé à l’enlèvement de 61 pneus usagés au cœur de la forêt d’El Tlayen, dans la commune de Meftah.

Cette opération s’inscrit parmi les mesures préventives visant à éliminer les facteurs de risque dans les zones forestières, particulièrement durant les périodes de fortes chaleurs.

L’intervention fait suite aux instructions du wali de Blida, préconisant l’élimination des pneumatiques usagés abandonnés à l’intérieur ou aux abords des massifs forestiers, au vu du danger qu’ils représentent pour l’environnement et le couvert végétal, notamment face à la hausse des risques d’incendie en cette saison.

La découverte de ces pneus et leur évacuation du milieu naturel ont été réalisées lors d’une patrouille conjointe de contrôle et de reconnaissance, effectuée par la brigade mobile du circonscription des forêts de Meftah et les services de la Gendarmerie nationale sur le territoire de la daïra.

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L’ensemble des pneumatiques récupérés a été acheminé vers le Centre d’enfouissement technique (CET) en vue de leur recyclage et de leur valorisation, alliant ainsi démarche préventive contre les incendies et préservation de la propreté des espaces forestiers.

Cette initiative s’intègre dans le dispositif de protection du patrimoine forestier déployé par les services compétents. Les pneus abandonnés constituent en effet un combustible hautement toxique et dangereux en cas d’inflammation, sans compter leur impact visuel et environnemental néfaste.

Opérations similaires à Boumerdès

Dans le même registre, la brigade mobile de la conservation des forêts de la wilaya de Boumerdès est intervenue à la suite de la diffusion d’une vidéo montrant un dépôt sauvage de pneus à l’intérieur et aux abords du massif forestier de la zone d’El Karma, dans la commune de Boumerdès.

Placée sous la supervision du wali et en présence de la Protection civile et de la Gendarmerie nationale, l’opération a permis d’évacuer ces pneumatiques.

L’intervention s’est également étendue au secteur de Draâ Ben Hadhoum, dans la même commune, pour y retirer un autre lot de pneus.

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La conservation des forêts a souligné que cette démarche s’inscrit pleinement dans les efforts de prévention contre les feux de forêt, en neutralisant les risques avant qu’ils ne se transforment en menace réelle pour la végétation, la sécurité des personnes et des biens.

L’administration forestière a par ailleurs salué le sens civique du citoyen ayant donné l’alerte, estimant que cette initiative a permis de déceler le danger et d’intervenir en temps opportun.

Renforcement du contrôle au sein des massifs forestiers

Parallèlement à ces actions, la conservation des forêts de la wilaya de Mostaganem a mis en garde les citoyens contre toute présence non autorisée à l’intérieur des massifs forestiers, de jour comme de nuit.

Elle a rappelé que toute personne surprise dans ces zones fera l’objet d’un contrôle d’identité et d’un suivi strict sur les motifs de sa présence.

Des poursuites légales seront engagées contre tout contrevenant ou auteur de comportements susceptibles de mettre en danger la faune, la flore ou les personnes.

Ces consignes s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la vigilance durant la période estivale à fort risque d’incendie.

Les services forestiers réitèrent leur appel à la collaboration citoyenne et invitent la population à signaler immédiatement toute fumée, départ de feu ou activité suspecte en forêt via le numéro vert 1070, afin de permettre une intervention rapide des secours.