Des diplômes très demandés sur le marché de l’emploi : ce ministère forme les bacheliers 2024–2025

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé l’ouverture d’un concours national pour l’accès à la formation spécialisée. Ce recrutement, destiné aux titulaires du baccalauréat des sessions 2024 et 2025 (toutes filières confondues), vise à pourvoir 400 postes pédagogiques.

L’encadrement de ces formations sera assuré par deux établissements : le Centre national de formation des personnels spécialisés (CNFPS) de Birkhadem (Alger) et le Centre national de formation des personnels spécialisés pour handicapés de Constantine.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de renforcement des ressources humaines qualifiées pour la prise en charge de l’enfance, du handicap et de l’accompagnement social. Les candidats retenus seront répartis selon les cycles suivants :

Cursus de 2 ans : Éducateur spécialisé, aide-puéricultrice, aide-maternelle et auxiliaire de vie quotidienne.

Éducateur spécialisé, aide-puéricultrice, aide-maternelle et auxiliaire de vie quotidienne. Cursus de 3 ans : Éducateur spécialisé principal, assistant social et médiateur social.

Concours national : Calendrier et modalités d’inscription

Le ministère a précisé que les inscriptions s’effectueront exclusivement via le portail électronique du ministère de la Solidarité Nationale, selon le calendrier suivant :

Centre de Birkhadem (Alger) : À partir du dimanche 11 janvier 2026 .

. Centre de Constantine : À partir du mercredi 14 janvier 2026.

Lien d’inscription exclusif : https://service-solidarite.gov.dz/tawdif-formation.

Le délai de rigueur pour la soumission des candidatures est fixé à 20 jours ouvrables.

Les postulants doivent soumettre un dossier numérique unique (format PDF) comprenant une demande manuscrite (précisant la spécialité et le numéro de téléphone), une copie de la pièce d’identité, le relevé de notes du baccalauréat, un certificat de résidence récent, ainsi qu’une fiche de renseignements dûment remplie (disponible sur www.dgfp.gov.dz).

Important : En parallèle de l’inscription en ligne, un dossier physique accompagné du récépissé d’inscription doit être déposé ou envoyé par courrier au centre de candidature choisi.

Le concours comprend des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission :

Culture Générale : (Durée : 2h | Coeff : 2)

: (Durée : 2h | Coeff : 2) Épreuve de spécialité (Programme de 3ème AS) : Au choix entre Sciences Naturelles ou Histoire-Géographie (Durée : 3h | Coeff : 3)

ou (Durée : 3h | Coeff : 3) Langue Étrangère (Français ou Anglais) : (Durée : 2h | Coeff : 1)

(Français ou Anglais) : (Durée : 2h | Coeff : 1) Entretien Oral (Admission finale) : (Durée max : 20 min | Coeff : 1)

Les candidats admissibles seront ensuite convoqués pour un entretien oral de sélection finale.

Les examens se dérouleront dans les centres suivants :

Alger : Centre de Birkhadem.

Saïda : Annexe de Hammam Rabi.

Constantine : Centre national spécialisé.

Biskra : Centre d’examen annexe.

Les candidats dont les dossiers seront rejetés auront la possibilité de déposer un recours via la plateforme numérique. Les convocations ainsi que les résultats finaux seront communiqués exclusivement par voie électronique (portails officiels et e-mails personnels).

Enfin, la tutelle rappelle que les lauréats devront compléter leur dossier administratif (situation vis-à-vis du service national, certificats médicaux, etc.) avant l’entame de la formation.