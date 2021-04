Des dangereux cambrioleurs de maisons écroués à Sétif

Les éléments de la police de la wilaya de Sétif ont pu mettre fin aux activités criminelles d’une bande de malfaiteurs. Les mis en cause, au nombre de quatre, sont spécialisés dans le cambriolage de maisons, leurs opérations ont fait plusieurs victimes.

La dernière opération commise par cette bande de malfaiteurs s’est déroulée au niveau d’un des quartiers de la ville de Sétif. Suite à leur dernier forfait, une plainte a été déposée, et une enquête a été déclenchée par les éléments de la police. En un temps record, précise le journal arabophone Al Khabar, les 4 malfaiteurs ont pu être arrêtés.

Quatre malfaiteurs mis hors d’état de nuire

Toujours selon la même source, qui cite la radio régionale de la wilaya de Sétif, deux des quatre malfaiteurs sont des repris de justice, ayant déjà été condamnés pour des faits criminels. La dernière opération de ce réseau qualifié de dangereux, a été faite dans des heures tardives de la nuit. La porte de la victime a été forcée, et plusieurs objets de valeurs ont été dérobés.

Aussitôt alertés, les éléments de la police ont ouvert une enquête approfondie sur cette affaire. Les investigations les ont vite mené à identifier et à localiser les quatre mis en cause. Les quatre malfaiteurs ont été arrêtés et ils ont été conduits vers le commissariat. Ce réseau a commis plusieurs opérations de ce genre. Plusieurs maisons cambriolées portent leur signature.

Le modus operandi de cette bande de criminels commence par bien choisir leurs victimes. Suite a cela la maison est surveillée et les déplacements de ces habitants sont étudiés. Les cambriolages sont toujours commis pendant la nuit. Les cambrioleurs forcent une entrée, dérobent les objets de valeurs, avant de prendre la fuite à bord d’une voiture qui les attend près du domicile de la victime.