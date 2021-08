Des concentrateurs d’oxygène bloqués en Chine : l’UPS poignée du doigt

Dans un courrier adressé au responsable de United Parcel Service (UPS qui est une entreprise postale internationale), la plateforme Bazayer a fait état de retards dans la livraison de plusieurs colis de concentrateurs d’oxygène destinés à l’Algérie en provenance de la Chine.

Dans sa lettre à Carol B. Tomé en sa qualité de Directrice générale d’UPS, le premier responsable de Bazayer, Adel Khechana a indiqué qu’il a dirigé, au cours des deux dernières semaines, un collectif d’Algériens à travers le monde qui est parvenu à l’acquisition de « 1700 concentrateurs d’oxygène ».

Selon lui, sa plateforme a essayé de les expédier « vers l’Algérie dès que possible ». « Jusqu’à présent, nous avons expédié plus de 200 concentrateurs utilisant UPS et au cours des prochains jours, nous avons prévu d’envoyer les colis restants », a-t-il expliqué.

En revanche, ajoute encore Adel Khechana dans sa missive à l’UPS, « nous avons constaté de sérieux retards dans la livraison de nos colis, certains colis ont mis plus de 9 jours à arriver ! Et nous sommes dans une situation où chaque minute compte ».

Il n’a pas manqué de souligné : « Nous assistons quotidiennement à des histoires de mort et de désespoir en attendant un colis qui aurait pu les sauver, mais qui n’est jamais venu ». Et ce, en vue de la situation épidémiologique qui prévaut actuellement en Algérie.

Le besoin urgent des concentrateurs en Algérie derrière cet appel

Dans son appel, l’intervenant a préconisé à United Parcel Service d’acheminer « un vol directement de Shenzhen vers l’Algérie au lieu de l’itinéraire actuel à travers Francfort et Paris », ce qui aura, selon lui, « un formidable impact sur la rapidité de livraison et sauver des vies ».

Le responsable de Bazayer a également soulevé le point de la situation épidémiologique liée au coronavirus et au manque d’oxygène dans les hôpitaux, d’où son appel à accélérer l’acheminement des concentrateurs.

« Alors que le coronavirus fait des ravages dans le monde, notre chère Algérie connaît une grave pénurie de concentrateurs d’oxygène provoquant une vague de décès inutiles », a-t-i alerté, avant de conclure : « Moi et des millions d’Algériens espérons que vous pourrez nous aider dans cet effort ».