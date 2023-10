Des citoyens lèguent leurs terres pour la constitution d’un CEM et d’un dispensaire (vidéo)

À Oulhaça, commune de la wilaya d’Ain-Témouchent, un homme a fait un remarquable don aux enfants de la région. En effet, un homme a légué une parcelle de sa terre à l’État pour la construction d’un dispensaire et d’un établissement scolaire.

Ainsi, le généreux donateur a dit, « C’est la terre de nos ancêtres. La postérité doit en profiter. Il faut que nos futurs enfants soient à l’abri du besoin. J’ai offert cette terre pour permettre la construction d’un CEM et d’un dispensaire », dit-il au micro de Dzair Tube.

Ce remarquable don a été salué par les autorités et les habitants de la région. « Nous ne cherchons ni argent ni reconnaissance. Le bon Dieu nous récompensera », ajoute l’homme.





La culture de legs à Oulhaça

Dans un reportage de la chaîne Ennahar, plusieurs habitants de la région de Oulhaça à Ain-Témouchent ont indiqué qu’ils ont légué, à leur tour, des terres à l’État pour la construction d’autres infrastructures.

Ainsi, plusieurs hommes ont affirmé qu’ils ont fait ce legs « Pour améliorer leur quotidien et celui de la postérité ». Les citoyens saluent ces initiatives de plus en plus nombreuses, une devise de la région !