« Des centaines d’Algériens m’ont demandé en mariage », la Tunisienne Haifa Mrizek

Haifa Habib Mrizek, une actrice, animatrice et influenceuse tunisienne controversée, a récemment été invitée sur une émission TV diffusée sur une chaine algérienne.. L’émission est connue pour poser des questions franches aux invités concernant leur vie privée et leur vie professionnelle. Ce qui justifie le grand nombre de téléspectateurs qui suivent ce programme.

Au cours de l’émission et à l’instar des autres invités, Haifa a été interrogée sur plusieurs sujets délicats, tels que son divorce, sa situation en Tunisie, sa fille et le jeune pendant le ramadan. Malgré la nature délicate des questions posées, Haifa a répondu honnêtement et sans hésitation. Elle qui est connue pour son franc-parler.

Dans ce sillage, elle a affirmé que les causes de son divorce n’étaient pas liées à une tromperie, comme beaucoup le pensaient. En ce qui concerne le mariage, la fameuse instagrameuse a déclaré que son futur mari devait aimer sa fille plus qu’elle pour qu’elle puisse accepter sa demande en mariage. Elle a également révélé avoir reçu des centaines de demandes de mariage de la part des personnes connues en Algérie, notamment des hommes d’affaires algériens. Cependant, la principale concernée n’a pas accepté.

Haifa Mrizek : personne n’a le droit de juger ma relation avec Dieu

Par rapport au jeune pendant le mois de ramadan et en réponse à la question de l’animateur, Haifa a fait savoir qu’elle pratiquait le ramadan chaque année. Très remontée, la belle blonde a affirmé qu’elle ne tolérait pas les jugements portés sur sa relation avec Dieu en raison de son style vestimentaire ou de ses opinions.

Haifa a également abordé la controverse qui a surgi sur les réseaux sociaux après qu’elle a effectué le rituel de la Omra, ainsi que les menaces de mort qu’elle a reçues en raison de ses déclarations publiques. Elle a même exprimé son désir de quitter la Tunisie et de s’installer dans un autre pays pour échapper aux menaces.

En fin d’émission, Haifa a souhaité un bon ramadan au peuple algérien et tunisien et a exprimé son désir de revisiter l’Algérie dans le futur. Cette apparition remarquée dans l’émission TV a suscité un grand intérêt et a suscité des réactions variées dans les médias et sur les réseaux sociaux.