Des cas de gale signalés dans des écoles algériennes

Depuis quelques jours, plusieurs publications sur les réseaux sociaux évoquent la réapparition de la gale dans certaines régions d’Algérie, notamment au sein d’établissements scolaires. Ces signalements ont suscité l’inquiétude des parents, craignant une propagation rapide de cette maladie de la peau hautement contagieuse. Face à cette situation, le ministère de la Santé a tenu à apporter des précisions pour apaiser les craintes et clarifier la réalité sur le terrain.

Confirmation des cas de gale en milieu scolaire

Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 11 novembre à l’Institut national de santé publique (INSP) à Alger, le directeur de la prévention au ministère de la Santé, Djamel Fourar, a confirmé la détection de cas de gale dans certaines écoles du pays. Selon lui, les rapports de la santé scolaire ont permis d’identifier la présence de la maladie dans deux wilayas, sans toutefois préciser lesquelles ni le nombre exact de cas.

« Les unités de dépistage et de suivi ont été immédiatement activées et le problème a été vite résolu », a assuré le responsable, soulignant que la situation est sous contrôle et qu’il n’y a aucune raison de paniquer.

Une maladie ancienne, mais encore mal comprise

La gale, souvent perçue à tort comme une maladie liée à la pauvreté ou au manque d’hygiène, est en réalité une infection cutanée provoquée par un parasite microscopique, appelé Sarcoptes scabiei. Elle se transmet par contact direct et prolongé avec une personne infectée ou par le partage de vêtements, de literie ou de serviettes contaminés.

Dans une instruction datée du 6 novembre, le ministère de la Santé a rappelé aux directions sanitaires de wilaya les mesures à suivre en cas de détection de gale en milieu scolaire. Ces directives incluent le dépistage rapide des cas suspects, la mise en quarantaine temporaire des personnes infectées, le traitement collectif des élèves concernés et la désinfection des locaux et des vêtements.

Précautions sanitaires et perspectives

Même si le ministère se veut rassurant, les autorités sanitaires appellent à maintenir une vigilance continue. La prévention passe par une hygiène corporelle rigoureuse, le lavage fréquent du linge à haute température et l’isolement temporaire des cas diagnostiqués afin d’éviter toute nouvelle propagation.

Pour rappel, la dernière apparition notable de la gale en Algérie remonte à 2020, lorsque une vingtaine de cas avaient été signalés dans une école d’Aïn Bessam, dans la wilaya de Bouira.

