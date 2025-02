Des caméras de surveillance dans chaque ruelle : le plan anti-criminalité de Merad

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a affirmé, ce mardi dans la wilaya de Blida, que les autorités publiques ont mobilisé tous les moyens et créé toutes les conditions nécessaires pour permettre aux forces de sécurité de servir le citoyen et de lui assurer une vie dans la sécurité et la sérénité.

S’exprimant en marge de l’inauguration du Centre de surveillance vidéo dans la commune de Blida, en présence du Directeur général de la Sûreté nationale, le ministre a déclaré que « l’expansion urbaine et le développement dans divers domaines ont entraîné une augmentation de la criminalité, ce qui a nécessité le développement des moyens pour y faire face, afin que le citoyen puisse vivre en sécurité et en tranquillité. »

Il a ajouté que « l’État place la sécurité du citoyen parmi ses priorités, quels qu’en soient les coûts », rappelant que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, « accorde une attention particulière au citoyen pour qu’il vive dans un environnement approprié, loin des dangers, et dans la quiétude, d’autant plus que la criminalité augmente et cible l’Algérie par des éléments venus d’autres pays. »

Le ministre de l’Intérieur annonce la généralisation des centres de surveillance vidéo à travers le pays

Concernant le centre de contrôle par vidéo, Merad a souligné son importance, le considérant comme l’un des nombreux centres disponibles à ce jour à travers le pays, dont certains sont déjà opérationnels pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, et pour « soutenir le travail colossal » accompli par les éléments de l’Armée nationale populaire et les autres forces de sécurité.

La surveillance vidéo permet de « faire face rapidement à la criminalité grâce à la coopération et à la coordination entre les différents intervenants, ce qui contribuera à réduire les crimes, notamment ceux liés aux gangs de quartier, aux vols et au trafic de drogue », a-t-il indiqué, annonçant la généralisation des centres de surveillance vidéo « pour couvrir toutes les régions du pays, y compris les rues secondaires et les ruelles, afin de ne pas se limiter aux artères principales. »

Il a également affirmé que « l’Algérie avance aujourd’hui sur une voie très remarquable, au niveau des pays développés », en termes de capacités à lutter contre la criminalité, et qu’elle « travaille en permanence » à intégrer les nouvelles technologies « pour améliorer la couverture sécuritaire et garantir l’efficacité des interventions des forces de sécurité. »

Par ailleurs, lors de sa visite au siège de la wilaya, où il a supervisé la distribution de 11 camions compacteurs pour le ramassage des ordures ménagères au profit de l’entreprise Mitidja Nadhafa ainsi que de certaines communes, le ministre a appelé les citoyens à contribuer au tri sélectif des déchets et à accompagner les start-up dans le développement de solutions intelligentes liées à ce domaine.

À noter que cette opération de distribution de camions compacteurs est la quatrième du genre, après la distribution de 29 camions du même type lors des phases précédentes.