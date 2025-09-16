Des bourses d’études gratuites en Arabie Saoudite pour les étudiants algériens

La coopération académique entre l’Algérie et l’Arabie Saoudite franchit une nouvelle étape. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, ce dimanche, avoir reçu une offre officielle de bourses d’études gratuites à long terme destinées aux étudiants algériens souhaitant poursuivre un master ou un doctorat dans les universités saoudiennes.

Selon une note adressée aux directeurs des établissements universitaires, cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « ادرس بالسعودية » (Study in Saudi Arabia), qui vise à renforcer l’ouverture internationale des universités saoudiennes et à attirer des étudiants étrangers. Ce programme offre une occasion unique pour les étudiants algériens de bénéficier d’une formation de qualité.

Les bourses couvrent l’intégralité des frais de scolarité et offrent aux étudiants sélectionnés l’opportunité d’intégrer des établissements prestigieux en Arabie Saoudite, réputés pour leurs infrastructures modernes et leurs programmes de recherche avancés.

Processus de candidature et avantages du programme

Le ministère a invité les étudiants intéressés à s’inscrire directement via la plateforme officielle : studyinsaudi.moe.gov.sa. La période d’inscription est ouverte jusqu’au 30 octobre 2025, date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Ils établiront ensuite la liste définitive des étudiants retenus, ce qui leur permettra de rejoindre les universités saoudiennes dès la prochaine rentrée. Les étudiants bénéficieront d’un environnement d’apprentissage stimulant et d’une expérience internationale enrichissante.

Pour les autorités algériennes, cette coopération constitue une opportunité de diversifier les partenariats universitaires et d’offrir aux étudiants la possibilité d’acquérir une expérience internationale. Elle s’inscrit également dans la stratégie visant à renforcer la mobilité académique et scientifique entre les deux pays.

Impact sur la recherche et l’enseignement supérieur

Du côté saoudien, cette initiative s’aligne sur la Vision 2030, qui place l’éducation et la recherche au cœur du développement national, en encourageant l’accueil d’étudiants étrangers afin de créer un environnement académique compétitif et diversifié.

Grâce à ces bourses, les étudiants algériens auront l’opportunité de bénéficier d’une formation de qualité dans différents domaines scientifiques et technologiques, tout en contribuant au rayonnement de l’enseignement supérieur algérien à l’échelle internationale.

Cette ouverture pourrait également favoriser le développement de partenariats de recherche entre les laboratoires algériens et leurs homologues saoudiens, renforçant ainsi la coopération scientifique bilatérale. Les échanges d’expertise et les projets collaboratifs contribueront à l’avancement des connaissances dans divers domaines.

En résumé, Les étudiants algériens en quête d’opportunités académiques à l’étranger ont désormais une nouvelle option prestigieuse. Les inscriptions au programme « Study in Saudi Arabia » sont ouvertes jusqu’au 30 octobre, pour des bourses couvrant master et doctorat dans les universités saoudiennes. N’hésitez pas à postuler et à saisir cette chance unique.

