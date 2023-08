Des artistes algériens exposent la BD africaine au Musée du manga de Kyoto au Japon

Le musée de manga de Kyoto est connu pour être bibliothèque consacrée au neuvième art japonais. Ouvert en novembre 2006, cet établissement comprend plus de 300 000 ouvrages, dont la majorité sont des japonais. Il comprend également une immense pièce centrale dédiée pour les expositions permanentes sur l’histoire du manga.

En parlant d’expositions, le musée du manga de Kyoto s’apprête à accueillir une importante collection de Bandes dessinées algériennes, avec la participation de plusieurs pays, à cet événement, dont l’Algérie.

L’Algérie participe à l’exposition de la BD africaine au Japon

Une première au Japon, le musée de manga de Kyoto donne rendez-vous aux amateurs de la BD du 26 octobre 2023, au 18 février 2024, pour célébrer la bande dessinée africaine. Et ce, grâce à la participation de quinze bédéistes issus du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et de l’Algérie.

En effet, plusieurs artistes algériens vont exposer leurs œuvres au musée international de manga à Kyoto. Selon le commissariat du festival de la bande dessinée, les artistes participant à cet événement sont : le créateur de « Degga » et « Houma fighter », en l’occurrence Mohamed Aidaoui. Mais aussi, Saihi Ahmed et Rachid, créateurs de « Cycle of wars ». La bédéiste Fella Maatoug participera aussi à cet événement avec ces deux créations « Ghost » et « révolution ». Par ailleurs, l’artiste Sid Ali Oudjiane sera également présent à cette manifestation.

Cette exposition dédiée à la BD africaine sera aussi l’occasion pour présenter des livres et des œuvres qui s’inscrivent toujours dans le domaine de la bande dessinée. Par ailleurs, des ateliers seront aussi organisés pour partager les expériences entre les participants et les invités du Musée, mais aussi pour faire découvrir les particularités des œuvres africaines.

