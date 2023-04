Des annexes de grandes universités suisses et norvégiennes bientôt en Algérie ? (MINISTÈRE)

Enseignement supérieur – Dans le cadre de sa volonté de développer l’université algérienne afin de la hisser au niveau international, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a reçu hier (24 avril) et aujourd’hui (25 avril) les ambassadeurs de la Suisse et de la Norvège à Alger, à savoir SE Pierre-Yves Fux et SE Therese Løken Gheziel.

Au cours des discussions du ministre algérien avec les représentants de ses deux pays connus pour l’excellence de la qualité de leur système d’enseignement supérieur, il a notamment été question de jumelage entre des universités algériennes et des universités suisses et norvégiennes, ainsi que de l’ouverture en Algérie d’annexes des établissements d’enseignement supérieur de ses deux pays.

Avec les universités de Norvège : hydrocarbures et sciences de la mer

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Kamel Badari, a reçu, ce mardi 25 avril 2023, l’ambassadrice du Royaume da Norvège en Algérie, Therese Løken Gheziel. Les discussions entre les deux parties, indique le communiqué du MESRS, ont porté sur l’intensification de la coopération et des échanges entre les universités algériennes et norvégiennes.

Dans ce contexte, Kamal Badari, a affirmé la disposition de son département à intensifier la coopération entre les deux pays à travers le jumelage entre des établissements universitaires algériens et norvégiens, d’autant plus que l’Algérie compte 115 universités et que la stratégie du secteur consiste à « former des étudiants ouverts sur les autres cultures ».

Toujours selon la même source, le ministre algérien de l’Enseignement supérieur a également invité Therese Løken Gheziel à inciter les universités norvégiennes à ouvrir des annexes en Algérie… Pour sa part, l’Ambassadrice de Norvège a exprimé la volonté de son pays d’élargir sa coopération avec l’Algérie, en particulier dans le domaine des hydrocarbures et des sciences de la mer.

S’agissant de la coopération entre les universités algériennes et norvégiennes, Therese Løken Gheziel a souligné qu’Oslo étudie avec un grand intérêt l’accord en vue d’élargir les domaines d’échanges scientifiques, conclut le communiqué du MESRS.

Avec les universités de Suisse : archéologie et astronomie

La veille, soit le lundi 24 avril 2023, le ministre de l’Enseignement supérieur avait aussi reçu l’ambassadeur suisse à Alger, Pierre-Yves Fux. D’après le communiqué du MESRS, les deux hommes se sont entretenus sur l’intensification de la coopération et des échanges entre les universités algériennes et leurs homologues suisses.

Ainsi, Kamal Badari a affirmé sa volonté d’intensifier la coopération entre les deux pays à travers des jumelages entre les universités algériennes et les grandes universités suisses « afin d’élever le niveau de mobilité des enseignants et des étudiants ». Le ministre a, par la même occasion, appelé l’ambassadeur suisse à l’ouverture d’annexes des grandes universités suisses pour la formation scientifique et technologique en Algérie.

De son côté, Pierre-Yves Fux s’est déclaré prêt à élargir la coopération entre les établissements universitaires suisses et leurs homologues algériens à travers la signature d’accords de jumelage dans plusieurs domaines. Il s’agit notamment de l’archéologie, attendu que l’Algérie possède de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais aussi de l’astronomie, car le climat de l’Algérie facilite les recherches dans ce domaine.

À noter que depuis la Guerre d’Indépendance, l’Algérie et la Suisse entretiennent des relations fraternelles, grâce notamment à l’activité du Réseau Jeanson. Ce dernier était un groupe de militants français et suisses qui avait soutenu le FLN durant la guerre d’Algérie, « principalement en collectant et en transportant fonds et faux papiers ».