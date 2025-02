Des analyses médicales « dangereuses » en Algérie : les experts exigent une action urgente

Des experts en biologie médicale tirent la sonnette d’alarme : la prolifération de laboratoires et de pharmacies non spécialisés met en danger la santé des citoyens.

En effet, une mise en garde sérieuse a été lancée par des experts et des médecins en biologie médicale concernant la pratique des analyses médicales dans des laboratoires et des pharmacies non spécialisés, dépourvus de médecins spécialisés en biologie médicale. Cette alerte survient alors que 70 à 80 % des décisions médicales reposent sur les résultats de ces analyses.

Lors d’une journée d’étude sur l’organisation et la pratique de la biologie médicale et de la médecine de laboratoire en Algérie, Agoun Adel, premier vice-président du Syndicat algérien des laboratoires d’analyses médicales, a souligné que les analyses médicales constituent une spécialité médicale indépendante, exercée par des médecins et des pharmaciens spécialisés, titulaires de diplômes médicaux spécialisés en biologie médicale.

Il a également rappelé que la loi sur la santé de 2018 stipule que la possession d’un diplôme d’études médicales spécialisées est une condition essentielle pour ouvrir un laboratoire d’analyses médicales.

Analyses médicales : la prolifération de laboratoires non spécialisés alarme les experts

Agoun a révélé que, ces derniers temps, des intrus ont fait leur apparition dans la profession, exerçant des analyses médicales dans des pharmacies et des centres de diagnostic médical sans médecins spécialisés, notamment après la publication d’un décret exécutif accordant de larges pouvoirs aux biologistes fondamentaux, qui n’ont aucun lien avec la biologie médicale.

🟢 À LIRE AUSSI : Une 1ʳᵉ en Afrique : une université algérienne va enseigner la médecine via le Métavers

De son côté, Abdelhalim Chachoua, président de l’Association nationale des laboratoires d’analyses médicales, a souligné que la biologie médicale est une étape fondamentale du parcours de soins, puisque plus de 70 % des diagnostics médicaux reposent sur les résultats des analyses médicales.

Il a également rappelé que la biologie médicale est une spécialité médicale indépendante, exercée par des médecins et des pharmaciens titulaires d’un diplôme d’études médicales spécialisées en biologie médicale.

Chachoua a ajouté que, ces derniers temps, des intrus exercent la profession avec laxisme, parfois avec l’autorisation des autorités médicales, et que des dépassements sont constatés dans les secteurs public et privé, malgré les alertes répétées aux autorités sur la gravité de la situation.

Il a également déploré l’absence d’une législation claire régissant ce secteur et, pire encore, la promulgation de législations contraires aux lois, qui portent gravement atteinte au système national de santé. Certaines pratiques vont jusqu’à menacer la sécurité sanitaire nationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Bourse universitaire : Tebboune donne son feu vert à l’augmentation du montant

Face à cette situation alarmante, les experts appellent les autorités à prendre des mesures urgentes pour garantir la qualité et la fiabilité des analyses médicales, et pour protéger la santé des citoyens.