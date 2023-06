Des Algériens victimes d’escroquerie en France : 35000 € pour un titre de séjour

En France, obtenir un titre de séjour ou simplement le renouveler est devenu un véritable parcours du combattant. En effet, dans plusieurs témoignages, on constate le calvaire dans lequel vivent de nombreux ressortissants algériens établis dans ce pays.

La difficulté d’obtenir un titre de séjour a poussé certaines personnes d’exercer des pratiques clandestines, pour offrir ce document à des sommes colossales. Après les rendez-vous qui sont vendus à plus de 1000 euros, un autre réseau de trafic de titre de séjour a été démantelé à Isère en France.

Isère : un réseau de trafic de titres de séjour démantelé

Un agent de la préfecture, mais aussi cinq de ses complices, ont été placés en détention. Et ce, pour avoir organisé un important trafic de titre de séjour. Selon les informations dévoilées par le parquet de Lyon, cette pratique a généré plus de 7 millions d’euros de gain.

L’activité de ce réseau remonte à 2020, un agent préfectoral exerçant au niveau du bureau de droit, générait la délivrance indue de titres de séjour. Pour ne laisser aucune trace, l’agent suspect efface les fonds des dossiers créés dans cette affaire. Depuis, le parquet de Lyon a énuméré plus de 250 titres de séjour délivrés. Et ce, par les soins de ce réseau, principalement à des ressortissants algériens et tunisiens.

Plus de 700 000 euros saisis

Par ailleurs, dans son communiqué, le parquet de Lyon précise que le prix d’un seul document d’une résidence de 10 ans peut atteindre les 35 000 euros. En parallèle, l’agent préfectoral travail en collaboration avec deux autres réseaux. Ces derniers assurent le recrutement des clients, mais aussi le suivi des commandes et la réception du paiement.

L’enquête qui a fait tomber ce réseau a débuté suite à une dénonciation de la part de la cellule de fraude, en octobre 2022. En janvier dernier, une information judiciaire a été ouverte pour fourniture frauduleuse de documents administratifs.

Lors d’une perquisition effectuée en date du 6 juin dernier, 12 personnes ont été interpelées, et les services de l’ordre ont mis la main sur une somme de 300 000 euros en espèces et 400 000 euros sur des comptes bancaires. Par ailleurs, six véhicules ont été saisis dans le cadre de la même affaire.

| À LIRE AUSSI :

>> Menacé d’expulsion, un ressortissant algérien tente de se suicider en France

>> Pris en otage et violenté en Espagne, un Algérien secouru par la Guardia Civile